Bolsas da Ásia caem após dados fracos do Japão, enquanto Europa e EUA operam mistos

As bolsas globais operam sem direção única nesta quarta-feira, 20. Na Ásia, os índices recuaram após dados fracos do Japão, enquanto a Europa abriu de forma mista. Em Wall Street, os futuros estão estáveis, com investidores à espera do simpósio de Jackson Hole, que começa nesta quinta-feira, 21.

Os mercados asiáticos fecharam majoritariamente em queda, refletindo o tom negativo de Wall Street e dados fracos de comércio no Japão. As exportações japonesas recuaram 2,6% em julho, na maior queda em mais de quatro anos. O Nikkei 225 caiu 1,51% e o Topix perdeu 0,57%.

Entre as ações em destaque, as do grupo SoftBank chegaram a despencar 9,17% após anunciar investimento de US$ 2 bilhões na Intel.

Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,68% e o Kosdaq recuou 1,31%. Taiwan registrou a maior queda da região, com o Taiex em baixa de 2,99%.

Em contrapartida, a China teve ganhos: o CSI 300 subiu 1,14% e o índice de Xangai avançou 1,04%, após o governo manter inalterada a taxa de empréstimos de referência. Hong Kong também fechou com alta de 0,17%.

Já a Austrália encerrou o dia em leve alta de 0,25%.

Mercado europeu

Na Europa, as bolsas operavam sem direção única por volta das 6h desta quarta-feira, 20. O índice pan-europeu Stoxx 600 subia 0,09%, enquanto o CAC 40, de Paris, avançava 0,03% e o FTSE 100, de Londres, ganhava 0,02%. Já o DAX, de Frankfurt, recuava 0,28%.

O setor de defesa liderava as perdas, em meio a especulações sobre avanços diplomáticos na guerra da Ucrânia. O mercado também repercutia a inflação do Reino Unido, que acelerou para 3,8% em julho, acima do esperado, puxada pelo aumento sazonal das passagens aéreas.

Estados Unidos

Em Nova York, os índices fecharam mistos na véspera, com pressão sobre empresas de tecnologia. O Nasdaq recuou 1,46% e o S&P 500 caiu 0,59%. O Dow Jones destoou, com leve alta de 0,02%, renovando recorde intradiário.

Na manhã desta quarta-feira, os futuros operavam em baixa: Nasdaq 100 (-0,18%), S&P 500 (-0,15%) e Dow Jones (-0,22%).

Investidores aguardam nesta quarta-feira, 20, a ata da reunião de julho do Federal Reserve, em busca de pistas sobre os próximos passos da política monetária americana. A atenção se volta ainda para o simpósio de Jackson Hole, que começa na quinta-feira, 21, e deve trazer novos sinais do presidente Jerome Powell. As apostas refletem quase 85% de chance de corte de 0,25 ponto percentual já na decisão de setembro, segundo a ferramenta FedWatch da CME.