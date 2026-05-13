Fórmula 1 cresce 53% no 1º trimestre e fatura mais de US$ 711 milhões

A Liberty Media, que detém o controle da Fórmula 1, divulgou nesta semana que os resultados financeiros referentes ao primeiro trimestre de 2026. O faturamento chegou a US$ 711 milhões, crescimento de 53% em relação ao 1º trimestre de 2025

De acordo com nota da entidade, além das audiências e aprofundamento do engajamento dos fãs, que impulsionam todos os elementos comerciais da categoria, os números também têm a ver com a estratégia de longo prazo para a MotoGP.

"A F1 se modernizou, e ficou claro que os conteúdos, da forma como eles são mostrados, especialmente com bastidores e novas experiências com público, são fundamentais para essa escalada de audiências e novas receitas", observa Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência especializada em experiência esportivas e que comercializa pacotes para o GP de São Paulo.

Especialistas também entendem que além de mudar o formato de seu conteúdo, o surgimento da série Drive to Survive, da Netflix, em 2019, foi o divisor de águas para esse mudança de comportamento de seus usuários, e o consequente rejuvenescimento dos fãs em termos de audiência e presença de público.

"Sem dúvida a série Drive to Survive é responsável por apresentar e envolver esse novo público com a Fórmula 1 ao explorar um formato que cativa justamente por trazer o que está por trás dos resultados, o cotidiano de uma modalidade que envolve uma infraestrutura muito complexa e envolvente. Uma estratégia de conteúdo bem pensada e executada nas redes sociais, explorando os formatos de vídeos curtos e as tendências do momento ajudam a rejuvenescer e fidelizar a base de fãs. Esses usuários mais jovens assumem um comportamento de embaixadores da modalidade, criando verdadeiras comunidades apaixonadas por consumir e debater conteúdos sobre o nicho, além de transformarem os principais nomes das modalidades em influenciadores", exemplifica Ana Clara Campos, Gerente de Conteúdo da Agência End to End.

"As lutas, partidas e provas de diferentes modalidades, cada vez mais se relacionam e dependem de seus derivados e relacionados. Com a Fórmula 1 não é diferente. Cidades que potencializam seus eventos são fundamentais para trazer pela primeira vez um novo público, assim como as séries documentais, que "oxigenam" seu público, e fazem com que pessoas que tiveram contato com a modalidade a distância, mas vendo seus bastidores, passem a ter interesse pelo evento outrora principal, que são as provas, hoje, cada vez, geradoras de conteúdo que pode ser consumidor independentemente delas", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z.