Aumento do teto do MEI para R$ 140 mil começa neste ano? Entenda o que acontece agora

RESUMO ＋ A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 14, o aumento do limite de faturamento anual do MEI de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. O projeto também prevê o perdão de dívidas tributárias e permite até dois funcionários. As mudanças ainda dependem do Senado e de sanção.

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 14, o aumento do limite de faturamento anual do microempreendedor individual (MEI), de R$ 81 mil para R$ 110 mil em 2027 e R$ 140 mil em 2028. A medida foi aprovada por 461 votos a favor e quatro contrários.

A proposta também prevê o perdão de dívidas tributárias e a ampliação do número de funcionários permitidos por negócio.

Durante a discussão, o relator da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior (PT-MA), defendeu a atualização do teto. "Hoje o MEI às vezes dispensa um contrato para não extrapolar a faixa", afirmou.

Como funcionará o perdão das dívidas do MEI?

O projeto prevê a remissão integral dos créditos tributários de microempreendedores individuais inscritos na Dívida Ativa da União até 13 de outubro de 2026.

Para ter direito ao benefício, o empreendedor deverá manter em dia o pagamento das contribuições com vencimento nos seis meses seguintes à entrada em vigor da futura lei. Caso descumpra essa condição, poderá perder o perdão das dívidas.

Os beneficiários também terão de desistir das ações judiciais em andamento na data em que a lei entrar em vigor. Nesses casos, não haverá cobrança de honorários advocatícios decorrentes da extinção dos processos.

"Queremos aliviar o microempreendedor para que possa retomar suas atividades amplamente no mercado. Aquecer a economia, gerar emprego, beneficiar todos", afirmou o relator.

Segundo estimativas do governo federal, a medida terá impacto orçamentário de R$ 1,1 bilhão em 2027, R$ 1 bilhão em 2028 e R$ 909 milhões em 2029, relacionado à recuperação dos créditos.

Quantos funcionários o MEI poderá contratar?

Atualmente, o microempreendedor individual pode contratar apenas um funcionário. Com a mudança, será possível ter até dois empregados, desde que cada um receba um salário mínimo ou o piso salarial da categoria profissional.

A proposta também permite a contratação de substitutos em número equivalente ao de empregados afastados legalmente, inclusive por prazo determinado, durante o período de afastamento.

A possibilidade de contratação se aplica às atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural.

As novas regras já estão valendo?

Não. Como ainda dependem da votação dos senadores e da sanção para entrar em vigor, as novas regras não começam a valer imediatamente. Apesar da aprovação na Câmara, o projeto ainda precisa passar pelo Senado.

Até que a proposta conclua a tramitação necessária e entre em vigor, continuam valendo as regras atuais, incluindo o limite de faturamento anual de R$ 81 mil e a permissão para contratar um funcionário.