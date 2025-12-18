AtlasIntel: no 2º turno, Lula venceria Flávio com vantagem de 12 pontos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) registra melhora e volta a vencer todos os adversários em cenários de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo a Pesquisa Pulse Brasil Latam, realizada pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, divulgada nesta quinta-feira, 18.

Na comparação com o levantamento de novembro, a vantagem mínima de Lula subiu de dois para quatro pontos percentuais. A vantagem máxima foi de 25 pontos.

O levantamento foi o primeiro que incluiu o nome do senador Flávio Bolsonaro (PL) na disputa com o petista. Na simulação do nome indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula tem 53% contra 41% do filho mais velho de Bolsonaro, vantagem de 12 pontos percentuais.

Contra Bolsonaro, o petista tem 50% contra 46% do ex-presidente. Na pesquisa anterior, os dois apareciam empatados no limite da margem de erro. Bolsonaro está inelegível, foi preso no último mês e não deve disputar o próximo pleito.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece com 45% contra 49% das intenções de votos de Lula. A vantagem do presidente subiu de dois para quatro pontos em relação ao mês anterior.

Na disputa contra a ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro (PL), Lula tem vantagem de cinco pontos percentuais (50% x 45%).

Nas demais simulações, vence os governadores Ronaldo Caiado (União), Romeu Zema (Novo), Eduardo Leite (PSD) e Ratinho Jr, (PSD) com vantagens entre 1o e 25 pontos percentuais. an

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 18.154 brasileiros adultos entre os dias 10 e 14 de dezembro de 2025, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos.

Cenários 2º turno AtlasIntel (Dezembro 2025)

Lula x Jair Bolsonaro (+4pp Lula)

Lula: 50%

Jair Bolsonaro: 46%

Branco/Nulo/Não sei: 4%

Lula x Tarcísio de Freitas (+4pp Lula)

Lula: 49%

Tarcísio de Freitas: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 5%

Lula x Michele Bolsonaro (+5pp Lula)

Lula: 50%

Michele Bolsonaro: 45%

Branco/Nulo/Não sei: 5%

Lula x Flávio Bolsonaro (+12pp Lula)

Lula: 53%

Flávio Bolsonaro: 41%

Branco/Nulo/Não sei: 6%

Lula x Ronaldo Caiado (+10pp Lula)

Lula: 49%

Ronaldo Caiado: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Romeu Zema (+10pp Lula)

Lula: 49%

Romeu Zema: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Ratinho Jr. (+10pp Lula)

Lula: 49%

Ratinho Jr.: 39%

Branco/Nulo/Não sei: 12%

Lula x Eduardo Leite (+25pp Lula)