Osvaldo Nico Gonçalves assume como secretário da Segurança Pública de SP

O delegado Osvaldo Nico Gonçalves foi nomeado o novo secretário da Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo. A posse foi anunciada nesta terça-feira, em publicação no Diário Oficial do Estado (DOE).

Ele assume a pasta após a exoneração de Guilherme Derrite, que pediu para deixar o cargo com o objetivo de retornar ao mandato de deputado federal na Câmara dos Deputados. Ele atuou como relator do Projeto de Lei Antifacção, em tramitação no Congresso Nacional.

Nico, como é conhecido, formou-se em direito em 1989, é professor concursado da Academia de Polícia (Acadepol) e tem especialização em Polícia Judiciária. Durante sua carreira, exerceu a função de delegado-geral, sendo responsável pela criação do Grupo de Operações Especiais (GOE), além de ter dirigido o Departamento de Operações Policiais Especializadas (Dope), entre outras funções de liderança na Polícia Civil.

Nico afirmou que recebeu o convite para o cargo do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

"Sou apaixonado por essa área. Como secretário-executivo, já participava das estratégias de combate ao crime organizado e redução dos índices criminais. Agora, quero continuar o bom trabalho e deixar o meu legado”.

Ao deixar o cargo, Guilherme Derrite afirmou: “Nesses três anos como secretário, Nico foi o meu braço direito. Alcançamos resultados históricos e, hoje, deixo essa missão valiosa nas mãos dele”.

Com a nomeação de Osvaldo Nico Gonçalves para a Secretaria da Segurança Pública, o cargo de secretário-executivo da pasta será assumido pelo coronel Paulo Maurício Maculevicius Ferreira. Oficial da reserva da Polícia Militar, com experiência também no Corpo de Bombeiros, Maculevicius já fazia parte da equipe da secretaria, tendo atuado na Subsecretaria de Gestão Corporativa e na Chefia de Gabinete.

Conheça a carreira de Osvaldo Nico Gonçalves

Osvaldo Nico Gonçalves, formado em direito em 1989, é professor concursado da Academia de Polícia Civil e possui especialização em Polícia Judiciária e Sistema de Justiça Criminal.

Ingressou na Polícia Civil em 1979 como investigador e até 1992, teve passagens por diversos departamentos, como Decap, Deic, Garra e DHPP. Após concluir o curso de formação para delegado, em 1992, fundou o primeiro Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil e tornou-se o primeiro delegado piloto da unidade.

Ao longo de sua carreira, também atuou na Delegacia de Roubos a Bancos (Deic) e, por 12 anos, foi supervisor do Grupo Especial de Resgate (GER) no Garra, comandando mais de 200 policiais. Criou o Grupo Antibombas, especializado em ocorrências envolvendo ameaças, atentados, roubos e explosivos, além do Grupo de Motos, ambos no Garra.

Em 2019, assumiu a direção do Departamento de Operações Policiais Especializadas (Dope), sendo o primeiro a ocupar o cargo. Em abril de 2022, foi nomeado Delegado Geral de Polícia, cargo máximo da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Desde janeiro de 2023, ele atuava como secretário-executivo da Secretaria da Segurança Pública.