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AtlasIntel: Flávio Bolsonaro lidera no Rio Grande do Sul com vantagem de 5,4 pontos

No Rio Grande do Sul, senador lidera corrida ao Planalto, enquanto presidente Lula registra maior índice de rejeição entre os nomes testados

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (PABLO PORCIUNCULA/AFP /Getty Images)

Lula e Flávio Bolsonaro: presidente e senador são pré-candidatos à Presidência nas eleições 2026 (PABLO PORCIUNCULA/AFP /Getty Images)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 16h15.

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RS) lidera a corrida para a Presidência da República entre o eleitorado do Rio Grande do Sul, segundo a nova rodada da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23. No primeiro turno estimulado, o candidato marca 41,6% das intenções de voto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 36,2%, dando uma vantagem real, fora da margem de erro de 2 pontos percentuais, para o candidato do PL.

Entre os demais nomes testados no estado, Augusto Cury (Avante) pontua com 9,5%, seguido por Renan Santos (Missão) com 6,9%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), marca 2,9%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anota 1%.

Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) pontuaram abaixo de 1%. Votos brancos e nulos somam 0,1%, e os que não sabem representam 0,9%.

2º turno, rejeição e avaliação do Executivo

Em uma eventual disputa de segundo turno, Flávio Bolsonaro está à frente de Lula por 47,9% a 44,4%, uma diferença pouco acima do limite da margem de erro. O levantamento testa o petista contra outros possíveis oponentes, mostrando um cenário majoritariamente competitivo e adverso para Lula no eleitorado gaúcho.

O presidente seria superado por Augusto Cury, que marca 46,7% contra 37,3% do petista, e por Ronaldo Caiado, que atinge 46,4% diante de 43,2% de Lula.

O cenário se inverte apenas contra outros dois nomes à direita: Lula vence Zema por 45% a 42,2% e supera Renan Santos com 44,3% contra 40,6%.

A pesquisa também mediu a rejeição das principais figuras políticas nacionais no estado. O presidente Lula lidera o índice com 49% de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum. Na sequência, aparecem o ministro Paulo Pimenta (PT) com 46,9% e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 46,4%. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 46,1% dos entrevistados.

A percepção sobre o momento macroeconômico e político reflete o atual desgaste no estado. Para 62% dos eleitores gaúchos, o Brasil segue por um mau caminho, enquanto 37% avaliam o rumo do país de forma positiva.

A visão sobre o próprio Rio Grande do Sul é similar, com 61% reprovando os rumos do estado e apenas 27% apontando otimismo.

O raio-x demográfico do eleitorado gaúcho

A análise dos cruzamentos demográficos revela que o desempenho de Flávio Bolsonaro é impulsionado pelo segmento evangélico, onde alcança 61,8% das intenções, e entre o eleitorado masculino, com 44,9%. O senador do PL também domina o extrato de renda familiar entre R$ 5.000 e R$ 10.000, registrando 46,7%.

Por outro lado, a base de apoio do atual presidente é estruturada de maneira inversa. Lula obtém 50,5% dos votos femininos e consolida sua liderança na faixa de menor renda, marcando 46,5% entre os que ganham até R$ 2.000 mensais. O petista também avança de forma mais consolidada entre eleitores sem religião e os que pertencem a outras crenças, onde atinge 47,6% da preferência.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.819 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01816/2026.

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