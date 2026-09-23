AtlasIntel: Flávio Bolsonaro lidera no Rio Grande do Sul com vantagem de 5,4 pontos

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RS) lidera a corrida para a Presidência da República entre o eleitorado do Rio Grande do Sul, segundo a nova rodada da pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 23. No primeiro turno estimulado, o candidato marca 41,6% das intenções de voto.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em segundo lugar, com 36,2%, dando uma vantagem real, fora da margem de erro de 2 pontos percentuais, para o candidato do PL.

Entre os demais nomes testados no estado, Augusto Cury (Avante) pontua com 9,5%, seguido por Renan Santos (Missão) com 6,9%. O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), marca 2,9%, enquanto o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), anota 1%.

Samara Martins (UP), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata) e Edmilson Costa (PCB) pontuaram abaixo de 1%. Votos brancos e nulos somam 0,1%, e os que não sabem representam 0,9%.

2º turno, rejeição e avaliação do Executivo

Em uma eventual disputa de segundo turno, Flávio Bolsonaro está à frente de Lula por 47,9% a 44,4%, uma diferença pouco acima do limite da margem de erro. O levantamento testa o petista contra outros possíveis oponentes, mostrando um cenário majoritariamente competitivo e adverso para Lula no eleitorado gaúcho.

O presidente seria superado por Augusto Cury, que marca 46,7% contra 37,3% do petista, e por Ronaldo Caiado, que atinge 46,4% diante de 43,2% de Lula.

O cenário se inverte apenas contra outros dois nomes à direita: Lula vence Zema por 45% a 42,2% e supera Renan Santos com 44,3% contra 40,6%.

A pesquisa também mediu a rejeição das principais figuras políticas nacionais no estado. O presidente Lula lidera o índice com 49% de eleitores que afirmam não votar nele de jeito nenhum. Na sequência, aparecem o ministro Paulo Pimenta (PT) com 46,9% e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com 46,4%. Flávio Bolsonaro é rejeitado por 46,1% dos entrevistados.

A percepção sobre o momento macroeconômico e político reflete o atual desgaste no estado. Para 62% dos eleitores gaúchos, o Brasil segue por um mau caminho, enquanto 37% avaliam o rumo do país de forma positiva.

A visão sobre o próprio Rio Grande do Sul é similar, com 61% reprovando os rumos do estado e apenas 27% apontando otimismo.

O raio-x demográfico do eleitorado gaúcho

A análise dos cruzamentos demográficos revela que o desempenho de Flávio Bolsonaro é impulsionado pelo segmento evangélico, onde alcança 61,8% das intenções, e entre o eleitorado masculino, com 44,9%. O senador do PL também domina o extrato de renda familiar entre R$ 5.000 e R$ 10.000, registrando 46,7%.

Por outro lado, a base de apoio do atual presidente é estruturada de maneira inversa. Lula obtém 50,5% dos votos femininos e consolida sua liderança na faixa de menor renda, marcando 46,5% entre os que ganham até R$ 2.000 mensais. O petista também avança de forma mais consolidada entre eleitores sem religião e os que pertencem a outras crenças, onde atinge 47,6% da preferência.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 1.819 eleitores entre 15 e 20 de setembro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR). A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado por AtlasIntel e está registrado no TSE sob o protocolo BR-01816/2026.