Genial/Quaest: Cleitinho lidera em Minas e abre mais de 20 pontos no 2º turno

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) lidera com folga os cenários de primeiro e segundo turno para o governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta terça-feira, 28.

No cenário mais amplo, Cleitinho aparece com 30% das intenções de voto, mais que o dobro do segundo colocado.

Atrás dele, o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PDT), registra 14%, seguido pelo ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSB), com 8%.

Os demais nomes aparecem com até 4%, como o atual governador Mateus Simões (PSD) e Ben Mendes (Missão). Indecisos somam 13%, enquanto brancos, nulos ou não votaria chegam a 20%.

No segundo cenário, sem Kalil, Cleitinho amplia a vantagem e atinge 35%. Pacheco sobe para 11%, enquanto os demais candidatos mantêm patamares próximos. Indecisos chegam a 14% e branco/nulo/não votaria sobe para 24%.

Já no terceiro cenário, com a volta de Kalil e sem Pacheco, Cleitinho alcança 37%, contra 16% do ex-prefeito. Indecisos ficam em 14%, e branco/nulo/não votaria atinge 20%.

No quarto cenário, sem Cleitinho, a disputa fica mais aberta. Kalil lidera com 18%, seguido por Pacheco, com 12%, e Ben Mendes, com 6%. Nesse quadro, branco/nulo/não votaria dispara para 32%, com 19% de indecisos.

Na pesquisa espontânea, quando não há apresentação de nomes, o cenário é ainda mais indefinido. Cleitinho aparece com 7%, seguido por Pacheco, com 3%, e Mateus Simões, com 2%. Os indecisos somam 86%.

Cleitinho vence todos os adversários no 2º turno

Nos cenários de segundo turno, Cleitinho também aparece à frente de todos os adversários testados. Contra Kalil, o senador registra 48% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito soma 26%. Indecisos são 8% e branco/nulo/não votaria chegam a 18%.

Em outro cenário, Cleitinho marca 43% contra 23% de Pacheco. Já contra Mateus Simões, o senador tem 46%, enquanto o adversário registra 13%. Contra Flávio Roscoe (PL), Cleitinho aparece com 45%, ante 13%.

Sem a presença de Cleitinho, os cenários mostram maior fragmentação. Pacheco tem 30% contra 17% de Mateus Simões, enquanto 39% declaram voto branco, nulo ou abstenção. Em outro cenário, Simões aparece com 28%, contra 18% de Kalil, com 37% de branco/nulo/não votaria.

Decisão de voto não está consolidada

A decisão de voto ainda não está consolidada: 60% afirmam que podem mudar de candidato até a eleição, enquanto 38% dizem ter escolha definitiva.

Sobre o perfil do próximo governador, 37% preferem um nome independente. Outros 30% dizem querer um aliado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, enquanto 28% optam por um aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Já sobre a influência do atual governo, 49% afirmam que Romeu Zema não merece eleger um sucessor, enquanto 42% dizem que sim.

Aprovação do governo Zema

A avaliação do governo Romeu Zema mostra queda ao longo da série histórica. Em abril de 2026, o governador tem 52% de aprovação e 41% de desaprovação. O índice já foi de 64% em dezembro de 2024.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.482 eleitores de Minas Gerais entre os dias 22 e 26 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.