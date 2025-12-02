AtlasIntel: geração Z confia mais em novos partidos do que gerações passadas

A geração Z apresentou uma confiança maior em novos partidos políticos para mudar as coisas no Brasil do que as gerações anteriores. É o que diz a pesquisa Latam Pulse, realizada pelo instituto AtlasIntel com a Bloomberg, divulgada nesta terça-feira, 2.

Quando questionados sobre em quem mais confiam para mudar as coisas no país, a geração Z apresentou maior índice de confiança em novos partidos políticos, com 32% em comparação com 25% dos millennials, 20% da geração X e 17% dos baby boomers.

São considerados da Geração Z pessoas que nasceram entre 1995 e 2009, enquanto millennials são de 1984 a 1995, geração X de 1964 a 1983 e baby boomers de 1947 a 1963.

Segundo o levantamento, 45% dos integrantes da geração Z acreditam que o sistema precisa de uma mudança completa, enquanto 34% acreditam que essa mudança precisa ser feita de forma gradual.

A geração Z ainda coloca a maior parte da sua confiança nos jovens: 61% deles acreditam que os jovens serão os responsáveis por realizar mudanças no país.

Esse é o maior índice entre as gerações, que contabilizou 31% entre millennials, 39% na X e 22% entre baby boomers. A população geral também escolheu jovens como principal motor de mudança, mas com apenas 37% das respostas.

Além da confiança de mudanças entre as gerações, a pesquisa também apresentou o recorte geracional entre as diferentes ideologias políticas.

Geração Z se identifica mais com direita e centro-direita

De acordo com o levantamento, 52% da Geração Z se identifica com o posicionamento político de direita e centro-direita, enquanto 31% se identificam como de esquerda e centro-esquerda. Já 5% se identificam como de centro e 12% informaram que não sabem ou não possuem ideologia política.

A geração anterior, dos millenaisl, adiantou a tendência da Z, também com a maioria se identificando como de direita e centro-direita (51%).

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 5.510 brasileiros adultos entre os dias 22 e 27 de novembro de 2025, por meio digital. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.