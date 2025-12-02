AtlasIntel: 55% da geração Z está pessimista com futuro financeiro

A geração Z está pessimista com seu futuro finceiro pessoal, segundo a pesquisa Latam Pulse. O estudo, feito pelo instituto AtlasIntel em parceria com a Bloomberg, foi divulgado nesta terça-feira, 2.

De acordo com o levantamento, 55% da geração Z está pessimista com suas finanças para o futuro. Dentre os entrevistados, 18% estão um pouco pessimistas, enquanto 37% estão muito pessimistas.

Entre a geração Z, 14% ainda se consideram muito otimistas com o futuro financeiro, enquanto 23% se consideram um pouco otimistas e 8% estão neutros.

São considerados da geração Z quem nasceu entre 1995 e 2009, enquanto millennials são de 1984 a 1995, geração X de 1964 a 1983 e baby boomers de 1947 a 1963.

Ainda segundo a pesquisa, as gerações anteriores se mostraram mais otimistas em relação as finanças. Os millennials estão 14% muito otimistas e 27% um pouco otimistas, enquanto 17% estão um pouco pessimistas e 29% muito pessimistas.

Geração que nasceu até 1983 é mais otimista

A geração X apresenta otimismo ainda maior, com 20% sendo muito e 40% sendo pouco. Esse recorte geracional também apresenta a menor parcela de pessoas que se consideram muito pessimistas, com 15%.

Já os baby boomers são os mais otimistas com seu futuro financeiro. 24% deles estão muito otimistas, enquanto 45% se consideram um pouco otimistas.

A pesquisa feita pelo AtlasIntel entrevistou 5.510 brasileiros adultos entre os dias 22 e 27 de novembro de 2025, de forma online. A margem de erro da pesquisa é de 1 ponto percentual para mais ou para menos.