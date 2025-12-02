Por que homem mais rico do mundo acha que ninguém vai trabalhar em 20 anos

Elon Musk acredita que a geração Z poderá optar por não trabalhar no futuro. Em entrevista ao podcast People by WTF, o fundador da SpaceX afirmou que, com o avanço da inteligência artificial e da robótica, o trabalho deixará de ser uma necessidade entre 10 e 20 anos.

Segundo Musk, profissões serão encaradas como hobbies. “Será como cultivar vegetais no quintal. Você pode fazer se quiser, mas também pode comprá-los na loja”, afirmou o bilionário, que acumula uma fortuna estimada em US$ 450 bilhões.

Para ele, não será mais necessário morar próximo a grandes centros urbanos, já que a presença física no escritório deixará de ser obrigatória. A renda viria de um modelo de Renda Alta Universal, que cobriria despesas de vida e consumo. “Se você pode imaginar, poderá ter", afirmou.

Outros líderes veem cenário diferente

Nem todos compartilham a visão de Musk de que a automação trará mais tempo livre. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, avalia que a IA tornará a vida mais produtiva, mas também mais intensa. “Você terá mais tempo para perseguir mais ideias, não menos trabalho”, afirmou durante o mesmo fórum de investimentos nos EUA.

Já o cofundador da Microsoft, Bill Gates, previu que a semana de trabalho poderá cair para dois dias em menos de uma década, graças à automação. O CEO do Zoom, Eric Yuan, aposta em uma transição para semanas de três dias.