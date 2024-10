Neste domingo, 6, 155 milhões de eleitores vão votar no primeiro turno das eleições de 2024. A EXAME acompanha tudo em tempo real para ajudar o eleitor a tomar a melhor decisão.

Pela primeira vez, uma eleição municipal será realizada em horário único em todo o país: das 8h às 17h, segundo o horário de Brasília (DF).

A unificação já foi adotada nas Eleições de 2022, sendo mantida para o pleito deste ano. O 1º turno das Eleições Municipais de 2024 ocorre em 5.569 cidades do país.

Até que horas posso votar hoje?

A votação começa às 8h e o eleitor precisa votar até às 17h. O fuso adotado para o horário unificado é o de Brasília. Isso significa que regiões em outros fusos vão começar e encerrar a votação em horas diferentes da maior parte do Brasil, mas simultaneamente.

Assim, em locais que têm fusos diferentes do da capital federal, como Acre, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e parte do Amazonas, será necessário ajustar os relógios para seguir o horário unificado. No caso de Mato Grosso, por exemplo, o horário da votação será das 7h às 16h. No Acre, será das 6h às 15h.

Veja como será o horário de votação em localidades com outros fusos:

Acre: das 6 às 15h (abre e fecha duas horas antes em relação a Brasília).

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima: das 7h às 16h (abre e fecha uma hora antes em relação a Brasília).

Amazonas: envolve 62 municípios, que se dividem em dois fusos, sendo 11 municípios das 6h às 15h e outros 51 municípios das 7h às 16h.

Quais cargos estão na disputa em 2024

Nas eleições de 2024 são escolhidos os cargos de prefeito e vereador. O segundo turno é somente para cargos de prefeito, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos, ou em cidades com menos de 200 mil habitantes.

Qual a ordem da votação

Vereador : cinco dígitos

: cinco dígitos Prefeito: dois dígitos

Onde acompanhar a apuração e o resultado da eleição 2024?

A EXAME faz a cobertura ao vivo das Eleições 2024. É possível acompanhar, a partir das 17h, o resultado das urnas nas disputas para prefeito em todas as capitais do Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis no Google Play ou na App Store, também será possível acompanhar os resultados para prefeito, vice-prefeito e vereador. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

1 /10 (As Eleições Municipais 2024 ocorrerão em todo o país, excluindo-se o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha (PE))

2 /10 (De 20 de julho a 5 de agosto, partidos e federações realizaram convenções partidárias e escolheram candidatas e candidatos aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador)

3 /10 (Os partidos tiveram até 15 de agosto para registrar as candidaturas)

4 /10 (O início da propaganda eleitoral geral, após o prazo de registro de candidaturas, começou no dia 16 de agosto)

5 /10 Vista aérea de pessoas esperando na fila para votar durante o dia das eleições gerais no CIEP Ayrton Senna ao lado da Favela da Rocinha em 2 de outubro de 2022 no Rio de Janeiro, Brasil. (A exibição da propaganda no horário eleitoral gratuito em rádio e TV vai de 30 de agosto a 3 de outubro. A contagem é feita considerando-se os 35 dias anteriores à antevéspera do 1º turno. Em municípios onde haverá 2º turno, a propaganda em rádio e TV ocorrerá de 11 a 25 de outubro.)

6 /10 (A partir de 21 de setembro (15 dias antes do 1º turno), candidatas e candidatos não poderão ser presos, salvo no caso de flagrante delito.)

7 /10 (Já eleitoras e eleitores não poderão ser presos a partir de 1º de outubro (5 dias antes do 1º turno), a não ser em caso de flagrante delito, em cumprimento de sentença judicial por crime inafiançável ou em razão de desrespeito a salvo-conduto.)

8 /10 (O 1º turno do pleito está marcado para 6 de outubro; já o 2º turno será no dia 27 de outubro, caso necessário, em municípios com mais de 200 mil eleitoras e eleitores)

9 /10 Biometria: TSE afirmou que considera "aceitável" o volume de pessoas que tiveram problema (A votação será aberta a partir das 8h, considerando-se o horário de Brasília, com encerramento às 17h.)

10/10 urnas eletrônicas eleições (19 de dezembro é o último dia para a diplomação de eleitas e eleitos.)

Quais documentos preciso levar para votar

É necessário levar apenas um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título eleitoral no dia do pleito não é obrigatória. São aceitos como documento a identidade, a carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte e a identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos podem ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. As certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar.

Veja o resultado das eleições em todas as capitais