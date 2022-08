Até 2024, todos os ônibus de SP terão internet 5G livre, diz prefeito

Uma semana após a liberação do sinal de 5G na cidade de São Paulo, a prefeitura já elabora planos para ampliar ainda mais a cobertura do sinal. De acordo com o prefeito, Ricardo Nunes (MDB), a meta é chegar a 2024 com todos os 13.000 ônibus da capital paulista com internet 5G livre aos usuários do sistema de transporte público.

“Já temos o 5G até na região mais pobre da cidade. O cenário hoje, no pós-pandemia, é bem diferente. Desenvolvemos atendimento de telemedicina, a melhora no serviço. A educação também enfrenta questões para melhorar o atendimento. Todos os alunos da rede têm um tablet e um chip de internet para fazer o reforço escolar, para fazer as atividades extracurricular. E com 5G conseguiremos fazer ainda mais isso”, disse Nunes na abertura do Seminário 5G.BR, organizado pelo Ministério das Comunicações, e realizado nesta quinta-feira, 11.

O prefeito de São Paulo ainda destacou que, atualmente, metade da frota de ônibus da cidade disponibiliza acesso livre à internet, com tecnologia 3G e 4G. Mas a realidade é que ao tentar conectar um dispositivo muitas vezes o sinal é fraco e a velocidade muito abaixo do que o usuário já tem contratado junto a sua própria operadora.

Nunes também citou que para a implementação do 5G na cidade de São Paulo foi necessária uma adequação na legislação das antenas. A nova regra, aprovada em janeiro deste ano, facilita a instalação de antenas, em especial em regiões mais periféricas da capital paulista. Possibilita também que uma antena seja colocada em qualquer rua, inclusive em um imóvel tombado.

Em todo o Brasil, a meta do Ministério das Comunicações é liberar o sinal 5G em todas as capitais brasileiras até o início do mês de setembro. Segundo Fábio Faria, ministro das Comunicações, o contrato assinado com as operadoras previa uma instalação de 372 antenas, mas 1.522 já foram instaladas na cidade de São Paulo. O estimado é que sejam necessárias 3.720 antenas para cobrir toda a cidade.

