Como saber seu número de celular em poucos passos

Pegou um chip novo ou não lembra do número de celular? Não se preocupe. Ironicamente, a facilidade que temos para salvar e compartilhar contatos nos deixou mais aptos para esquecê-los -- mas existem jeitos simples de descobrir o número de celular, independente da operadora ou smartphone.

Veja como saber o número de celular em poucos passos:

Android, iOS ou WhatsApp

Os sistemas das marcas Samsung e Apple, além do próprio aplicativo do WhatsApp, têm o telefone celular do usuário nas configurações. Veja o passo a passo:

Android: acesse as configurações, vá em "Sobre o telefone", "Todas as especificações" e depois em "Status" (o passo a passo pode variar conforme versão do sistema);

acesse as configurações, vá em "Sobre o telefone", "Todas as especificações" e depois em "Status" (o passo a passo pode variar conforme versão do sistema); iOS: acesse "Ajustes", clique em "Telefone" e depois em "Meu Número";

acesse "Ajustes", clique em "Telefone" e depois em "Meu Número"; WhatsApp: acesse as configurações (três pontinhos no topo direito) e toque no nome do usuário, o telefone estará logo embaixo do nome e foto de perfil.

Operadoras

Através de uma ligação ou mensagem de texto, as operadoras podem mostrar ao usuário qual seu número de celular. Saiba como:

Claro: ligue para *510# e uma mensagem será exibida na tela em poucos segundos;

ligue para *510# e uma mensagem será exibida na tela em poucos segundos; Oi: ligue para *880#, escute as instruções, selecione "Serviços" e depois "Consultar Número";

ligue para *880#, escute as instruções, selecione "Serviços" e depois "Consultar Número"; Tim: ligue para *846# e uma mensagem será exibida na tela em poucos segundos;

ligue para *846# e uma mensagem será exibida na tela em poucos segundos; Vivo: envie um SMS com a palavra "Número" para 8300 e espere a mensagem aparecer na tela;

envie um SMS com a palavra "Número" para 8300 e espere a mensagem aparecer na tela; Outras operadoras: ligue para 0800 643 0424 e aguarde o atendimento eletrônico informar o número.

Quer atingir a profissão mais valorizada na pandemia? Vire um "dev" com o curso de Data Science e Python da EXAME.