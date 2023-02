Até 15 de julho, reforma tributária deve ser aprovada na Câmara e Senado, diz Tebet

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, mostrou confiança na tramitação da reforma tributária no Congresso Nacional e estimou a aprovação do tema nas duas Casas para 15 de julho, por meio de um texto que agrade Câmara e Senado. "Tem de sair este ano", afirmou a ministra sobre a reforma tributária, chamada por ela de "mãe de todas as reformas."

Tebet, que se despede nesta quarta-feira de um mandato de oito anos no Senado, seguiu o discurso do governo na tentativa de dissociar a oposição no Congresso a projetos do governo dos votos que serão dados a Rogério Marinho (PL-RN), candidato à presidência do Senado contra o nome do Executivo, o candidato à reeleição Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

"Sei de muitos que não votarão no Rodrigo Pacheco que sabem da importância, estão à disposição para discutir com governo a tributária", disse Simone Tebet. "Reforma tributária é a salvação para a economia do Brasil. Nunca o Brasil precisou tanto de uma reforma tributária."