Ataque a tiros a assentamento do MST deixa três mortos e cinco feridos no interior de São Paulo

Ataque a tiros contra militantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) no acampamento Olga Benário, em Tremembé, no interior de São Paulo, na noite desta sexta-feira (10), deixou três mortos e cinco feridos. Depoimentos das vítimas indicaram que criminosos chegaram em carros e motos e efetuaram os disparos contra a comunidade.

Duas pessoas morreram no local: Valdir do Nascimento, conhecido como Valdirzão, 52 anos, e Gleison Barbosa de Carvalho, de 28. Os demais atingidos, com idades entre 18 e 49 anos, receberam atendimento no pronto-socorro de Tremembé e no Hospital Regional de Taubaté, municípios da região do Vale do Paraíba.

Um deles não resistiu aos ferimentos e faleceu hoje à tarde — Denis Barbosa de Carvalho, de 29 anos, segundo informou um dos líderes do MST pelas redes sociais. Ele foi atingido na cabeça e estava em coma induzido. Era irmão de Gleison.

A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) confirmou os assassinatos, que ocorreram na altura da Estrada do Kanegae, em Tremembé. O caso está sob investigação da Polícia Civil de Taubaté.

Os criminosos teriam adentrado o assentamento por volta das 23h da noite de ontem, utilizando cinco carros e duas motos, e dispararam contra as vítimas, que estavam em um espaço coletivo.

O MST de São Paulo classificou a ação como um "massacre" e criticou a "falta de políticas públicas de segurança nos territórios da reforma agrária". O ministro de Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira (PT), por sua vez, declarou nas redes sociais que o crime é "gravíssimo" e cobrou providências.