Assassinato de delator do PCC é 'competência do estado', afirma Lewandowski

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou nesta terça-feira, 12, que o assassinato do empresário Antônio Vinicius Lopes Gritzbach, delator do Primeiro Comando da Capital (PCC), é de "clara competência do estado". Segundo o ministro, o caso não deve ser federalizado "a princípio", apesar de conter elementos que permitiriam a atuação da Polícia Federal na investigação. O crime ocorreu dentro do perímetro do Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP), área de jurisdição federal, e gerou repercussão interestadual.

“Num primeiro momento, não existe nenhuma ideia de federalizar esse caso. Ocorre que o réu fez a colaboração ao Ministério Público do Estado. Então, a princípio, o caso é de competência da polícia paulista”, declarou Lewandowski em coletiva no Palácio da Justiça.

O ministro completou ressaltando a competência estadual no caso: “É uma questão clara de competência do estado, embora se percebeu que houve uma interferência no funcionamento do aeroporto de São Paulo – portanto, isso desperta a competência da Polícia Federal”.

PF inicia investigação em conjunto com a Polícia Civil

Lewandowski ainda classificou o homicídio como “um crime sem precedentes”, que demanda uma investigação rigorosa e uma repressão bastante energética. Desde o último domingo, a Polícia Federal iniciou um inquérito paralelo para investigar o caso, atuando em conjunto com a Polícia Civil de São Paulo, que lidera a investigação até o momento.

Desta forma, as forças estaduais permanecem no comando principal, mas com suporte da Polícia Federal em virtude das particularidades do crime, reforçando o foco em uma resposta à altura da gravidade do episódio.