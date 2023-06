1979: o início do fim da ditadura militar

Em 1979, o Brasil registrou uma inflação de 77,21%, a mais alta desde o início da ditadura militar. O então presidente João Baptista Figueiredo e sua equipe econômica buscavam soluções para o problema que cada vez mais afetava o poder de compra da população e gerava instabilidade na economia.

O ano foi marcado também por uma importante mudança política, com a promulgação da Lei da Anistia, que permitiu o retorno de exilados políticos e a retomada de atividades políticas de muitos opositores ao regime militar. Isso marcou o início do processo de redemocratização do país.

A crise do petróleo continuava a pressionar a economia brasileira. Embora o Proálcool, lançado em 1975, tivesse começado a ganhar tração, os efeitos da dependência do petróleo importado ainda eram fortemente sentidos. Nesse contexto, o Brasil continuou a investir em fontes alternativas de energia, como as hidrelétricas.

Em contrapartida, a indústria automobilística continuava a se expandir, com mais de 1,5 milhão de veículos produzidos em 1979, reafirmando a posição do Brasil como um dos principais produtores automotivos do mundo.

No anuário Melhores e Maiores de 1979, a vencedora foi a Nestlé. A empresa suíça, com forte presença no Brasil desde 1921, havia se consolidado como uma das principais players no setor alimentício, com uma vasta gama de produtos que ia do leite condensado à comida para pets.

Sua estratégia de diversificação de produtos, além do investimento contínuo em inovação e qualidade, reforçava a posição da Nestlé como uma das empresas mais bem-sucedidas atuando no país.