'As pessoas estão exaustas', diz Renato Meirelles sobre segundo turno entre Flávio e Lula

A vantagem de Flávio Bolsonaro (PL) sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no primeiro turno abre uma nova etapa da eleição presidencial, mas não permite concluir que os votos registrados neste domingo serão automaticamente reproduzidos no segundo turno. Na avaliação de Renato Meirelles, comunicólogo, escritor e fundador do Instituto Locomotiva, interpretar o resultado apenas como um deslocamento do país para a direita pode esconder um comportamento mais complexo do eleitor brasileiro.

Com mais de 99% das urnas apuradas no momento da reportagem, Flávio aparecia com 47,15% dos votos válidos, contra 45,02% de Lula. Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) ficaram atrás dos dois candidatos que avançaram à etapa decisiva. O segundo turno está marcado para 25 de outubro.

Durante a cobertura ao vivo da EXAME neste domingo, 4, Meirelles chamou atenção justamente para o risco de transformar essa matemática eleitoral em uma previsão automática. Na análise dele, escolhas feitas para governos estaduais ou mesmo para candidatos presidenciais eliminados não podem simplesmente ser transferidas para Flávio ou Lula.

Essa leitura coloca no centro do segundo turno o eleitor que não está rigidamente vinculado a um dos dois campos políticos — e que agora terá de escolher entre candidatos diferentes daqueles que apoiou no primeiro turno.

Para Meirelles, a decisão do eleitor depende de circunstâncias econômicas, sociais e da capacidade de cada candidatura de interpretar o sentimento da população.

“As pessoas estão exaustas”, afirmou Meirelles durante a transmissão da EXAME.

Para ele, esse cansaço ajuda a explicar por que a campanha que começa agora não deverá depender apenas da mobilização das bases mais fiéis. Serenidade, capacidade de ouvir e uma comunicação que responda às preocupações concretas do eleitor aparecem, em sua análise, como elementos relevantes para a disputa.

Resultado mostra um país mais à direita

A pergunta ganhou força porque Flávio terminou à frente de Lula e porque candidatos associados à direita tiveram resultados importantes em diferentes disputas estaduais. Ainda assim, para Meirelles, somar esses resultados e transformá-los imediatamente em votos presidenciais é uma simplificação.

Durante a conversa, ele foi provocado justamente sobre a hipótese de que um eleitor que escolheu uma candidatura de direita em seu estado ou apoiou, por exemplo, um nome como Ronaldo Caiado (PSD) necessariamente migraria para Flávio Bolsonaro no segundo turno.

A análise de Meirelles vai no sentido contrário: há uma parcela do eleitorado cuja decisão não obedece automaticamente à identificação partidária ou ideológica.

Isso torna especialmente importante o grupo que chega à nova rodada da eleição sem ter votado em Lula ou Flávio no primeiro turno.

O resultado das urnas cria uma posição favorável a Flávio na largada do segundo turno porque, além de ter terminado na frente, ele poderá buscar os eleitores de candidaturas posicionadas à direita ou à centro-direita. Mas essa transferência não é automática.

É justamente nesse ponto que a análise de Meirelles relativiza a leitura puramente aritmética da eleição.

O voto dado em outro candidato ou em uma disputa estadual revela uma preferência naquele contexto, mas não necessariamente define a opção que o eleitor fará diante de uma escolha binária entre Lula e Flávio.

Qual será o peso de Bolsonaro na campanha

Outro ponto destacado por Meirelles é o papel que Jair Bolsonaro continuará exercendo mesmo sem estar na urna.

O ex-presidente permanece como referência central do campo político que levou Flávio ao segundo turno. Na avaliação apresentada na live, uma das questões para Lula será decidir de que maneira enquadrar Bolsonaro na disputa e até que ponto transformar o ex-presidente novamente em personagem central da campanha.

A votação de Flávio mostrou que o capital eleitoral ligado ao sobrenome Bolsonaro continua relevante. O candidato do PL chegou ao segundo turno como principal representante eleitoral desse grupo político e com a possibilidade de ampliar sua coalizão a partir dos apoios de candidatos derrotados.

Meirelles, porém, chama atenção para o fato de que a disputa que se inicia não será apenas uma repetição das eleições anteriores. Há um eleitor cansado do confronto permanente e, segundo ele, em busca de respostas.

É nesse contexto que aparece uma das frases mais claras de sua análise: “O Brasil é um país que está esperando um discurso", disse. "O governo pode entender isso. Em outras palavras, eleição, no ciclo todo, no governo.”

Mais do que encontrar uma nova palavra de ordem, a observação aponta para a necessidade de as candidaturas interpretarem o que está por trás do voto deste domingo.

O que Lula precisa entender no segundo turno

Para Meirelles, um dos principais desafios do governo é conseguir transformar suas ações em uma mensagem que seja compreendida no cotidiano da população.

Ao longo da entrevista, o fundador do Instituto Locomotiva, que há cerca de 25 anos acompanha especialmente o comportamento das classes populares, relacionou o cenário eleitoral à capacidade de entender demandas que vão além da disputa partidária.

Temas como renda, saúde, trabalho e percepção concreta da atuação do governo ajudam a formar a avaliação do eleitor.

Isso significa que, na visão dele, o desafio de Lula não se resume a responder aos ataques da oposição ou reforçar a identificação histórica de seu eleitorado com o PT. O presidente precisa compreender por que parte da população que recebe políticas ou é impactada por decisões do governo não necessariamente converte essa experiência em apoio eleitoral.

Nesse sentido, comunicação e entrega precisam caminhar juntas. Meirelles defendeu na transmissão a necessidade de explicar melhor à população aquilo que o governo faz e de conectar as políticas públicas às preocupações concretas do eleitor.

A dificuldade aumenta porque Lula chega ao segundo turno atrás de Flávio e precisará conquistar eleitores para além de sua base tradicional.

O que a eleição pode indicar para os próximos anos

A consequência da eleição, na leitura de Meirelles, também não termina em 25 de outubro.

Ao analisar os resultados de estados como São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, ele tratou essas disputas como peças importantes para entender a reorganização das forças políticas nacionais. A ressalva, novamente, é que o desenho dos estados não pode ser automaticamente reproduzido na eleição presidencial.

O ponto mais amplo é que o comportamento observado neste domingo pode influenciar a maneira como governo e oposição irão se organizar nos próximos anos. Quem vencer terá de governar um país em que diferentes escolhas eleitorais convivem simultaneamente — e no qual vitórias de grupos políticos nos estados não necessariamente representam fidelidade integral a um projeto nacional.

Por isso, Meirelles trata a eleição como parte de um processo mais longo. A capacidade de um governo de compreender as expectativas sociais, responder às demandas e comunicar essas respostas interfere também na formação das próximas disputas eleitorais.

Nesse sentido, o resultado do primeiro turno oferece pistas, mas não uma conclusão pronta sobre o Brasil que sairá das urnas em 2026.

Para Meirelles, ainda existe um contingente de eleitores a ser convencido — e tentar classificá-lo antecipadamente como de Lula ou de Flávio é justamente o tipo de simplificação que pode levar a uma leitura equivocada da eleição.