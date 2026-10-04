Flávio Bolsonaro (PL): ‘Brasil quer mudança’, diz candidato após liderar votação no 1º turno

Flávio Bolsonaro (PL) fez seu primeiro discurso após a confirmação do segundo turno da eleição presidencial no QG de sua campanha, no Lago Sul, em Brasília. Com 99,89% das urnas apuradas, o senador somou 47,05% dos votos, contra 45,13% do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Diante de apoiadores, Flávio comemorou o resultado e afirmou que a votação demonstra o desejo de mudança no país. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram mais de 56 milhões de votos em sua candidatura.

“Estou muito feliz pelo voto de confiança. São quase 56 milhões de brasileiros. Não poderia estar mais realizado de identificar que o Brasil quer mudança. Fiquei feliz com o resultado em todas as regiões”, afirmou em coletiva.

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Flávio também disse que a eleição terminou o primeiro turno por uma margem pequena de votos e classificou o resultado como o “fim da era do PT”. Para o senador, há uma possibilidade concreta de vitória no segundo turno, marcado para o dia 25 de outubro, último domingo do mês.

O candidato do PL afirmou ainda que pretende, caso eleito, promover um governo com menos ministérios e indicará ao menos 4 ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF). Também declarou que não pretende interferir em eleições.

Na sequência, Flávio criticou a estratégia adotada pelo governo Lula durante a campanha.

“Depois de tudo o que o Lula fez, gastando mais de R$ 350 bilhões para tentar vencer as eleições, o que eu tenho para falar que ele está disputando o poder, ele já disputou 7 eleições presidenciais, ele está preocupado com o poder e eu estou preocupado com o futuro do Brasil”.

O candidato do PL também reforçou o compromisso de acabar com a reeleição para presidente da República no Brasil.

“Eu sou o único candidato que assumiu o compromisso para o fim da reeleição, porque eu só preciso de um mandato para colocar o brasileiro e a brasileira no centro, para que eu possa atacar e resolver os problemas reais do Brasil”, afirmou. “Eu quero a oportunidade de cuidar do Brasil”.

Mais cedo, o senador votou em uma escola em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio de Janeiro, acompanhado do candidato do PL ao governo do estado, Douglas Ruas, e dos candidatos ao Senado Carlos Jordy e Carlos Portinho. Depois, seguiu para Brasília, onde acompanhou a apuração com a família no Lago Sul.