Aprovação de Lula sobe um ponto e reprovação se mantém em 40%, diz Datafolha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é aprovado por 29% dos brasileiros, enquanto 40% reprovam sua gestão, segundo a pesquisa Datafolha publicada neste sábado, 2, pelo jornal Folha de S.Paulo.

Na rodada anterior , em junho, Lula tinha 28% de ótimo e bom e os mesmos 40% de ruim e péssimo. O regular passou de 31% para 29%, e 1% não deu opinião.

A pesquisa ocorre em meio às ofensivas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ao Brasil, como a tarifa de 50% e a investigação comercial que colocou o Pix e a 25 de Março sob a mira do governo americano. Trump também aplicou sanções ao ministro do Supremo Tribunal Federal (SFT), Alexandre de Moraes.

Havia uma expectativa política de que Lula ganhasse em imagem no embate com o americano Donald Trump – fato este que não se concretizou, na sondagem do Datafolha.

Apesar disso, o petista conseguiu estabilizar seus índices, o que sua equipe já enxerga como um alívio, especialmente após a queda histórica registrada pelo Datafolha em fevereiro.

Na ocasião, a avaliação de ótimo/bom despencou de 35% para 24%, o pior patamar de seus três mandatos. Na contramão, a taxa de ruim/péssimo subiu de 34% para 41%, e desde então – faixas que seguem oscilando.

Ótimo/Bom: 29% (28% em junho)

29% (28% em junho) Ruim/Péssimo: 40% (40% em junho)

40% (40% em junho) Regular: 29% (31% em junho)

29% (31% em junho) Não sabe: 1% (1% em junho)

Os dados foram aferidos nos dias 29 e 30 de julho. O Datafolha ouviu 2.004 eleitores de 130 cidades no país, num levantamento com margem de erro de dois pontos para mais ou para menos.

Cenários para 2026

Lula lidera no primeiro turno

Lula lidera as intenções de voto para o primeiro turno da eleição presidencial de 2026, segundo o Datafolha.

Seu opositor mais competitivo, no momento, é o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível por decisão da Justiça Eleitoral, mas ainda pode registrar sua candidatura até ser barrado oficialmente por causa da situação jurídica -- ele é julgado pelo STF em ação penal na qual é acusado de tentativa de golpe de Estado.

Em um eventual confronto direto, os dois aparecem empatados tanto no primeiro quanto no segundo turno.

Num cenário que inclui Lula, Bolsonaro, e os governadores do Paraná, Ratinho Junior (PSD), de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), e de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), o petista é citado por 36% dos eleitores com 16 anos ou mais, percentual semelhante ao de Bolsonaro, com 35%.

Ratinho (7%), Zema (5%) e Caiado (5%) aparecem em patamares inferiores, enquanto 10% dizem que votariam em branco ou nulo e 2% não souberam responder.

Entre os nomes testados contra Lula no primeiro turno, Michelle Bolsonaro (PL) é quem mais se aproxima do presidente, com 26% das intenções de voto ante 37% de Lula. Ratinho Junior (9%), Caiado (7%) e Zema (6%) aparecem mais distantes.

Quando o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), substitui Michelle, Lula mantém 37%, enquanto o governador paulista soma 21%.

Nos cenários com Eduardo Bolsonaro (PL) ou Flávio Bolsonaro (PL), Lula segue na liderança, com 37% e 38% das intenções de voto em um primeiro turno, respectivamente. Eduardo soma 20%, enquanto Flávio também aparece com 20%. Ratinho, Caiado e Zema mantêm números próximos (entre 7% e 12%).

Num cenário sem Lula, com Jair Bolsonaro (PL) e Fernando Haddad (PT), o ex-presidente lidera com 37% contra 23% do atual Ministro da Fazenda.

No segundo turno, Lula perde vantagem

Na primeira pesquisa Datafolha deste ano, Lula (PT) liderava com folga as projeções de segundo turno sobre todos os adversários, mas o cenário mudou.

Agora, ele está empatado tecnicamente com Jair Bolsonaro (PL), Michelle Bolsonaro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos), mantendo vantagem apenas nos confrontos diretos contra Eduardo e Flávio Bolsonaro.

Na reedição da disputa de 2022, Lula tem 44% das intenções de voto e Bolsonaro, 45%. Em abril, o petista liderava por 49% a 40%. Contra Tarcísio, Lula soma 43% e o governador de São Paulo, 42%. Na pesquisa anterior, a vantagem era de 48% a 39% para o presidente.

No embate com Michelle Bolsonaro, Lula aparece com 46% (em abril, 50%), enquanto a ex-primeira-dama subiu de 38% para 42%.

Frente a Eduardo Bolsonaro, Lula tem 46% e o deputado, 38%. Em abril, o petista liderava por 51% a 34%.

Situação semelhante ocorre no confronto com Flávio Bolsonaro: Lula tem 47%, e o senador, 38% – esse cenário não foi testado na pesquisa anterior. Sem Lula na disputa, um confronto entre Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro mostra o ex-presidente à frente, com 45% a 40%. Na pesquisa de abril, Haddad tinha leve vantagem: 45% a 41%.