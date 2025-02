Queda de Lula e alta de Bolsonaro, Michelle, Eduardo e Tarcísio: Gerp simula cenários para 2026

O instituto de pesquisa Gerp divulgou nesta sexta-feira, 28, a segunda rodada de pesquisa com diversos cenários para a eleição presidencial de 2026.

Os dados indicam que, se o pleito fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) figuram como os nomes mais competitivos.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em janeiro, Lula manteve a liderança em dois cenários, mas registrou queda de intenções de voto em todas as simulações.

A principal mudança em relação a pesquisa de janeiro foi o crescimento de Michelle Bolsonaro. A ex-primeira dama aparece à frente de Lula com 29% contra 25% do presidente. Na comparação com o levantamento anterior, o petista liderava esse cenário com 29% contra 23% de Michelle.

No cenário em que o governador Tarcísio de Freitas é seu principal adversário, Lula aparece com 24%, uma queda em relação aos 29% de janeiro. Já o governador paulista viu seu percentual subir de 14% para 18%.

Na simulação em que o deputado Eduardo Bolsonaro é o nome mais bem posicionado contra Lula, o presidente tem 27%, ante 30% em janeiro, enquanto Eduardo subiu de 13% para 17%.

Com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), hoje inelegível, Lula aparece na segunda posição com 41% das intenções de voto contra 25% do petista. O ex-presidente teve aumento de intenções de votos de sete pontos, enquanto o petista teve queda de três pontos.

Nomes como Ratinho Jr, Ciro Gomes, Gusttavo Lima, Ronaldo Caiado, Pablo Marçal e Romeu Zema também foram testados, mas não passaram de 10% cada.

Na pesquisa que mediu a rejeição dos candidatos, Lula lidera com 54%, um aumento de sete pontos em relação a janeiro, quando marcava 47%. Jair Bolsonaro aparece em segundo lugar, com 36%, um ponto a menos que no levantamento anterior.

Entre os aliados do ex-presidente, Michele Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro registram 21% de rejeição cada. Outros nomes testados, como Pablo Marçal (15%), Gustavo Lima (14%) e Ciro Gomes (12%), também enfrentam alta resistência entre os eleitores.

O levantamento foi realizado entre os dias 24 e 27 de fevereiro de 2025, com 2.000 eleitores. A margem de erro é de 2,24 pontos percentuais, para mais ou para menos, com um grau de confiança de 95,55%.

Cenário 1

Bolsonaro: 41%

Lula: 25%

Ratinho Jr: 5%

Ciro Gomes: 5%

Gustavo Lima: 5%

Ronaldo Caiado: 3%

Pablo Marçal: 2%

Romeu Zema: 2%

Nenhum deles: 5%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 2

Lula: 24%

Tarcísio de Freitas: 18%

Ciro Gomes: 9%

Pablo Marçal: 8%

Gustavo Lima: 7%

Ratinho Jr: 5%

Romeu Zema: 4%

Ronaldo Caiado: 3%

Nenhum deles: 15%

Não sabe/Não respondeu: 8%

Cenário 3

Michele Bolsonaro: 29%

Lula: 25%

Ciro Gomes: 8%

Gustavo Lima: 6%

Pablo Marçal: 6%

Ratinho Jr: 5%

Romeu Zema: 4%

Ronaldo Caiado: 3%

Nenhum deles: 8%

Não sabe/Não respondeu: 6%

Cenário 4

Lula: 27%

Eduardo Bolsonaro: 17%

Ciro Gomes: 8%

Pablo Marçal: 7%

Gustavo Lima: 7%

Ratinho Jr: 7%

Ronaldo Caiado: 5%

Romeu Zema: 5%

Nenhum deles: 10%

Não sabe/Não respondeu: 7%

Rejeição de voto

Candidato que não votaria de jeito nenhum para presidente da República