Os 10 países que mais compraram café do Brasil em 2025

Um levantamento do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé) aponta quais são os dez maiores compradores do café brasileiro em 2025. Na listagem, cinco deles são europeus e a Alemanha lidera o ranking.

Para compor o levantamento, o conselho considerou o volume da exportação de sacas de 60 kg.

Apesar de ocupar a décima posição, a China foi o país que mais ampliou as compras do produto no ano passado.

Queda na exportação de café

Segundo a Cecafé, entre janeiro e dezembro de 2025 o Brasil exportou 40,049 milhões de sacas de café com 60 kg cada. As negociações foram realizadas com 121 países.

Devido aos preços elevados do produto, ano passado as vendas resultaram em uma receita recorde de US$ 15,6 bilhões. No entanto, o volume de produto exportado caiu 20,8%.

Especificamente no mercado norte-americano, a venda de produtos brasileiros caiu 33,9% após o tarifaço.

Com a queda, os Estados Unidos deixaram de ser o maior cliente do mercado cafeeiro nacional e o posto passou a ser ocupado pela Alemanha.

Tendência de redução no volume de compras

Os Estados Unidos não foi o único país onde o volume de exportação caiu. A mesma situação se repetiu em sete dos dez que foram listados pelo Cecafé, inclusive na Alemanha, que lidera a lista.

Veja os três países com as maiores quedas de exportação.

Bélgica: 47,00% Estados Unidos: 33,90% Alemanha: 28,79%

China, Japão e Turquia ampliam negociações em 2025

Na contramão dos exemplos acima, três países da lista ampliaram seu volume de importação.

Segundo o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira, o aumento pode ser para repor estoque, que é o caso do Japão, ou visando revenda para países vizinhos, como acontece na Turquia.

Saiba quais países aumentaram o volume de exportação.

China: 19,49% Japão: 19,40% Turquia: 3,26%

Expansão na China

Para Ferreira, a alta na exportação para o mercado chinês é uma tendência que deve crescer nos próximos anos.

Entre os motivos, ele cita o aumento do consumo entre os jovens do país.

Ao contrário de países que buscam preços competitivos no mundo, a China prioriza o café arábica brasileiro

Dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) apontam que o país é o sexto maior consumidor de café do mundo.

A China fica atrás da União Europeia, Estados Unidos, Brasil, Filipinas e Japão.

Na safra de 2022/2023, o Brasil exportou 5,28 milhões de sacas de 60 kg para a China. No ciclo de 2023/2024, a quantia subiu para 5,76 milhões.

"O que temos de consumo, agora, é muito aquém do que veremos nos próximos cinco, dez anos", explica o presidente do Cecafé, Márcio Ferreira. (Divulgação)

Confira a lista dos maiores compradores de café brasileiro