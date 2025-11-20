Brasil

Após incêndio na COP30, Vanuatu e ONU assinam acordo em padaria de bairro de Belém

Vanuatu é uma das menores ilhas do Pacífico e um dos países mais ameaçados pelas mudanças climáticas

COP30: Vanuatu e ONU assinam acordo em padaria de Belém (Leandro Fonseca/Exame)

César H. S. Rezende, Letícia Ozório e Luciano Pádua

Publicado em 20 de novembro de 2025 às 16h43.

Última atualização em 20 de novembro de 2025 às 17h11.

Um incêndio paralisou as negociações na 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30). Para Vanuatu, uma das menores ilhas do Pacífico e um dos países mais ameaçados pelas mudanças climáticas, nem as chamas impediram que os trabalhos fossem adiados.

Nesta quinta-feira, 20, Vanuatu e a Initiative for Climate Action Transparency da ONU assinaram um acordo, em uma padaria em Belém, para aumentar a transparência nos relatórios de conformidade com o Acordo de Paris.

A tratativa foi firmada entre Davidson Gibson, ministro da Mudança Climática da ilha, e um representante do escritório da ONU para projetos e serviços.

"Este é um projeto que começará ainda neste mês para implementar o NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada), que foi recentemente lançado na COP30. Normalmente, essa cerimônia seria realizada na sala da COP, mas agora está sendo feita aqui na padaria", afirmou à EXAME Alissa Benchimol, gerente de projetos do Greenhouse Gas Management Institute, organização responsável por fiscalizar a implementação do serviço.

Padaria que foi palco da assinatura do acordo climático está localizada na Avenida Duque de Caxias, em Belém (Leandro Fonseca/Exame)

Vanuatu, localizado no meio do Oceano Pacífico, é um dos países mais vulneráveis a desastres naturais do mundo. O país é formado por mais de 80 ilhas e está situado a quase 2.000 km a leste da Austrália.

Relatórios oficiais do governo, apoiados por ONGs, frequentemente citam 6 milímetros por ano como a taxa de aumento do nível do mar no país. Esse dado tem sido repetido em submissões à ONU, folhetos sobre adaptação climática e discursos em fóruns internacionais.

A Initiative for Climate Action Transparency tem acordos com muitos países, fornecendo fundos para fazer projetos nos países que visam melhorar a transparência nos relatórios desde 2018, com a previsão de seguir até 2030. A organização já implementa projetos em mais de 74 países, diz Benchimol.

Representantes da delegação de Vanuatu e da ONU assinam acordo  (Leandro Fonseca/Exame)

"A Greenhouse é uma das agências responsáveis pela execução desses projetos. Eles fornecem fundos para os países e para agências internacionais que oferecem suporte técnico", afirma a gerente.

Tanto Vanuatu quanto a ONU não detalharam os valores, mas disseram que este é o segundo projeto firmado entre eles.

"Já fizemos a fase 1, que foi melhorar o inventário do país de Vanuatu, e agora estamos na fase 2, que envolve a implementação do NDC", afirmou Benchimol.

Incêndio na COP30

Um foco de incêndio atingiu a área da Blue Zone da COP30, em Belém. Não houve feridos, e o público foi evacuado do local.

As atividades do evento, que está na fase final de negociações, foram temporariamente suspensas.

Em comunicado oficial, a organização do evento afirmou que o incêndio foi controlado e não causou vítimas. "As equipes de bombeiros e segurança atuaram prontamente e seguem monitorando o local", informou a organização da COP30.

No comunicado mais recente, a organização anunciou que os trabalhos não devem ser retomados antes das 20h (horário de Brasília).

"Os delegados foram informados de que o local não reabrirá antes das 20h. Mais informações serão fornecidas em breve", conclui a nota.

