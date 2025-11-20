Após incêndio na COP30, Vanuatu e ONU assinam acordo em padaria de bairro de Belém

Um incêndio paralisou as negociações na 30ª Conferência do Clima da ONU (COP30). Para Vanuatu, uma das menores ilhas do Pacífico e um dos países mais ameaçados pelas mudanças climáticas, nem as chamas impediram que os trabalhos fossem adiados.

Nesta quinta-feira, 20, Vanuatu e a Initiative for Climate Action Transparency da ONU assinaram um acordo, em uma padaria em Belém, para aumentar a transparência nos relatórios de conformidade com o Acordo de Paris.

A tratativa foi firmada entre Davidson Gibson, ministro da Mudança Climática da ilha, e um representante do escritório da ONU para projetos e serviços.

"Este é um projeto que começará ainda neste mês para implementar o NDC (Contribuição Nacionalmente Determinada), que foi recentemente lançado na COP30. Normalmente, essa cerimônia seria realizada na sala da COP, mas agora está sendo feita aqui na padaria", afirmou à EXAME Alissa Benchimol, gerente de projetos do Greenhouse Gas Management Institute, organização responsável por fiscalizar a implementação do serviço.

Padaria que foi palco da assinatura do acordo climático está localizada na Avenida Duque de Caxias, em Belém (Leandro Fonseca/Exame)

Vanuatu, localizado no meio do Oceano Pacífico, é um dos países mais vulneráveis a desastres naturais do mundo. O país é formado por mais de 80 ilhas e está situado a quase 2.000 km a leste da Austrália.

Relatórios oficiais do governo, apoiados por ONGs, frequentemente citam 6 milímetros por ano como a taxa de aumento do nível do mar no país. Esse dado tem sido repetido em submissões à ONU, folhetos sobre adaptação climática e discursos em fóruns internacionais.

A Initiative for Climate Action Transparency tem acordos com muitos países, fornecendo fundos para fazer projetos nos países que visam melhorar a transparência nos relatórios desde 2018, com a previsão de seguir até 2030. A organização já implementa projetos em mais de 74 países, diz Benchimol.

Representantes da delegação de Vanuatu e da ONU assinam acordo (Leandro Fonseca/Exame)

"A Greenhouse é uma das agências responsáveis pela execução desses projetos. Eles fornecem fundos para os países e para agências internacionais que oferecem suporte técnico", afirma a gerente.

Tanto Vanuatu quanto a ONU não detalharam os valores, mas disseram que este é o segundo projeto firmado entre eles.

"Já fizemos a fase 1, que foi melhorar o inventário do país de Vanuatu, e agora estamos na fase 2, que envolve a implementação do NDC", afirmou Benchimol.

Incêndio na COP30