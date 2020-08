Após Doria, primeira-dama de SP também é diagnosticada com covid-19

A primeira-dama de São Paulo, Bia Doria, também foi diagnosticada com coronavírus nesta quarta-feira (12) após o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmar que também está com covid-19. O governador já havia feito outros cinco testes desde o começo da pandemia, mas todos deram negativo. De acordo com a Secretaria da Saúde, todas as pessoas que estiveram com Doria nos últimos dias serão rastreadas e testadas.

Segundo a assessoria de imprensa do governo do Estado de SP, imediatamente após a confirmação do exame, Bia Doria iniciou isolamento em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias. A primeira-dama, que seguirá trabalhando de casa, também está assintomática e recebe acompanhamento do médico infectologista David Uip.

Doria publicou em suas redes sociais o resultado do teste. “Eu estou com o coronavírus. Absolutamente assintomático, me sinto bem, vou para a minha casa e seguir o protocolo médico, do doutor David Uip. De lá manterei a minha relação com todos os setores do governo, por videoconferência. Durante os próximos dez dias estarei cumprindo este protocolo”, disse ele.

Seguindo o princípio da total transparência com que temos lidado com a pandemia, informo que fui diagnosticado com Covid-19. Estou bem, sem sintomas. Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento. Tenho fé em Deus que vou superar a doença. 🙏 pic.twitter.com/AjTtIBeBrN — João Doria (@jdoriajr) August 12, 2020

Pandemia em São Paulo

O secretário estadual de Saúde de São Paulo, Jean Carlo Gorinchteyn, informou que houve um aumento de 5% no número de óbitos na última semana em relação ao período anterior. “Isso é resultado da maior taxa de internações que aconteceu há duas semanas”, afirmou.

De acordo com Gorinchteyn, o número de internações caiu 7% no interior e 6% na capital na mesma comparação, o que deverá ter resultado na diminuição do número de óbitos em uma ou duas semanas.