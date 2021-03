Após capital de SP antecipar feriado, prefeito de Santos diz: "Não venham"

O governo de São Paulo suspendeu, pela primeira vez, a chamada Operação Subida e Descida no Sistema Anchieta-Imigrantes. O esquema facilita o fluxo de carros no sentido da Baixada Santista ou no sentido da capital paulista aos finais de semana. A medida começa já nesta sexta-feira, 19, e vai até o dia 30, podendo ser ampliada.

"O objetivo é desestimular o aumento de fluxo de veículos para o litoral. A gente quer reforçar com essa mudança que quarentena não é férias", disse o vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 19.

A medida ocorre um dia após a capital paulista antecipar feriados municipais para tentar evitar o colapso generalizado do sistema de saúde. A decisão foi tomada após a cidade atingir 88% de ocupação de leitos de UTI para covid-19 e registrar o primeiro óbito na fila de espera de leitos.

A antecipação coloca como feriados os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1º de abril. O dia 2 de abril já era feriado nacional, Paixão de Cristo. Com isso, a semana do megaferiado vai de 26 de março, uma sexta, até a Páscoa, 4 de abril, um domingo. Veja como fica o calendário.

Em coletiva de imprensa no começo da manhã desta sexta-feira, 19, o governador João Doria criticou a decisão isolada da capital paulista, sem consultar o governo estadual. Na visão dele, a medida pode impactar os municípios do litoral, que também estão com o sistema de saúde pressionado. A taxa de ocupação de leitos de UTI na Baixada Santista está em 81%.

O prefeito de Santos, Rogério Santos, disse nesta sexta-feira que todas as medidas que são tomadas pela cidade de São Paulo mudam a rotina dos municípios do litoral. "É momento de pedir, não saiam de casa. Não venham para a Baixada Santista. É um apelo que eu faço em nome de todos os prefeitos", afirmou ele em entrevista coletiva ao lado do vice-governador de São Paulo.

O estado de São Paulo atingiu o maior número de solicitações de vagas de enfermaria e de UTI para pacientes com a covid-19 desde o início da pandemia. Foram 3.380 pedidos apenas na quinta-feira, 18. Isso fez aumentar ainda mais a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado de São Paulo para 90%. Na Grande São Paulo a ocupação está em 91%. Nos últimos três dias foram registradas mais de 600 mortes causadas pela doença por dia.

Restrições da fase "emergencial"

Desde a segunda-feira, 15, todo o estado entrou em uma quarentena chamada "emergencial", que tem validade até o dia 30 de março. Além de só permitir o funcionamento de serviços essenciais, como farmácias, supermercados e postos de gasolina, estão proibidos os cultos religiosos e jogos de futebol. Fica obrigatório ainda o teletrabalho para serviços administrativos.

Pela primeira vez, o estado determinou um toque de recolher. É proibido circular nas ruas em todo o estado das 20h às 5h sem que haja um motivo justificável, como voltar do trabalho ou ir a um atendimento médico urgente, por exemplo. Os agentes de segurança fazem blitze para verificar o motivo das pessoas estarem fora de casa. Apesar disso, não há multa ou punição, apenas orientação.

Regras