Fraude no azeite: 25 marcas foram barradas pela Anvisa em 2025; saiba quais

A proibição de azeites em 2025 atingiu 25 marcas após fiscalizações do governo federal. As ações envolveram a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Agricultura, responsáveis por avaliar a qualidade, a origem e a segurança dos produtos comercializados no país. As decisões incluíram proibição total de marcas e veto a lotes específicos. As irregularidades identificadas vão de adulteração a falhas de registro e licenciamento.

Segundo os órgãos federais, parte das marcas aparece em listas mantidas simultaneamente pela Anvisa e pelo Ministério da Agricultura. A proibição mais recente ocorreu em novembro, quando lotes das marcas Royal, Godio, La Vitta e Santa Lucia foram desclassificados.

As análises laboratoriais apontaram a presença de óleos vegetais diferentes do azeite de oliva. Esses produtos foram considerados impróprios para consumo.

Marcas de azeite proibidas ou com lotes vetados em 2025

Em alguns casos, a proibição atingiu toda a marca. Em outros, apenas lotes específicos foram retirados do mercado. Veja quais:

Azapa

Doma

Alonso

Quintas D'Oliveira

Almazara

Escarpas das Oliveiras

La Ventosa

Grego Santorini

San Martín

Castelo de Viana

Terrasa

Casa do Azeite

Terra de Olivos

Alcobaça

Villa Glória

Santa Lucia

Campo Ourique

Málaga

Serrano

Vale dos Vinhedos

Los Nobles

Ouro Negro

Royal

Godio

La Vitta

Motivos para a proibição de azeites

Segundo o governo federal, as marcas são proibidas quando apresentam irregularidades que comprometem a segurança do produto. Entre os principais motivos estão:

adulteração ou falsificação do azeite;

presença de óleos vegetais de outras espécies;

incerteza sobre a origem ou a composição do produto;

importação ou distribuição por empresas sem CNPJ no Brasil;

falta de licenciamento sanitário das instalações;

descumprimento das regras de rotulagem.

Desde o início de 2024, o governo federal já proibiu lotes e marcas de azeite mais de 70 vezes. As ações fazem parte de um esforço contínuo de fiscalização para retirar produtos fora dos padrões legais.

O que fazer ao encontrar azeites proibidos à venda?

A comercialização de azeites proibidos é considerada infração grave. Estabelecimentos que mantêm esses produtos à venda podem ser responsabilizados. Caso o consumidor já tenha adquirido o produto, a orientação oficial é:

interromper o consumo imediatamente;

solicitar a substituição do produto ou reembolso;

guardar o comprovante de compra, se disponível.

Denúncias podem ser feitas pela plataforma Fala.BR, canal oficial do governo federal. Informar a marca, o local da compra e o lote do produto ajuda na apuração.

Como verificar se uma marca está irregular?

A Anvisa disponibiliza uma ferramenta pública de consulta para verificar se um produto está irregular ou falsificado. Já o Ministério da Agricultura mantém o Cadastro Geral de Classificação (CGC), que permite conferir se a empresa produtora, importadora ou distribuidora está registrada.

O registro é obrigatório para empresas que processam, industrializam ou embalam azeites no Brasil.

O ministério também orienta atenção ao preço. Valores muito abaixo da média são considerados um sinal de alerta. Evitar azeite vendido a granel e consultar listas oficiais antes da compra são medidas recomendadas.