Pelo mundo: três lugares para comprar charcutaria

...em São Paulo (Brasil)

Referência mundial em charcutaria, a Maison Vérot chega a São Paulo. Ícone da gastronomia francesa, a marca inaugura sua operação no Brasil apostando no terroir local. Terrines, rillettes, pâtés e saucisses já estão disponíveis no e-commerce da maison e, em breve, também poderão ser encontrados em restaurantes e lojas de alimentos finos.

...em Roma (Itália)

A Salumeria Roscioli é uma das instituições gastronômicas mais respeitadas de Roma. A família Roscioli atua no setor alimentar há várias gerações e transformou, em 2002, a antiga mercearia da família em uma bottega gourmet com restaurante e adega. O balcão impressiona pela variedade: são mais de 150 tipos de salumi.

...em Marselha (na França)

Aberta em 2016 pela jornalista gastronômica Julia Sammut, a Épicerie L’Idéal se tornou um dos endereços mais cultuados para produtos artesanais do Mediterrâneo. Instalada no bairro de Noailles, a loja combina mercearia fina, balcão de charcutaria e pequeno restaurante, reunindo presuntos, salumi italianos, conservas, azeites e condimentos selecionados diretamente de produtores artesanais.