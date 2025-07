Anvisa suspende suplemento com vitamina D e Ômega 3; veja os lotes que foram barrados

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira, 25, a suspensão da comercialização e do uso de oito lotes do suplemento D-Ômega (Ômega 3 + vitamina D), da marca DVN Pharma. A medida foi oficializada por meio de publicação no Diário Oficial da União.

De acordo com a Anvisa, a suspensão ocorreu após o próprio fabricante identificar um erro na declaração do prazo de validade dos produtos e informar à agência sobre o recolhimento voluntário dos suplementos.

"Ao amparo do art. 4º da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 727/2022, não é permitido apresentar informações errôneas sobre a validade no rótulo dos alimentos", esclareceu a agência em comunicado.

A própria fabricante, Divina Distribuidora de Vitaminas Naturais Ltda., comunicou à Anvisa sobre o recolhimento voluntário dos lotes afetados.

Quais lotes foram suspensos?

A decisão impacta os seguintes lotes:

706200124

706200225

706200325

706200425

706200525

706800125

706800225

706800325.

O que fazer se você comprou o produto?

Se algum item dos lotes mencionados foi adquirido, o consumidor deve entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) do fabricante para receber orientações sobre como proceder com a troca ou devolução do produto.