Anvisa suspende venda de champignon, molho de alho, polpa de fruta e azeite; veja as marcas

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou, nesta segunda-feira, a suspensão da venda de diversos lotes de produtos alimentícios no Brasil. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) e inclui champignon, molho de alho, polpa de fruta e todos os produtos da marca de azeite Vale dos Vinhedos.

De acordo com a Anvisa, as suspensões ocorreram após análises realizadas por laboratórios públicos, que encontraram resultados insatisfatórios nos testes dos produtos. Os lotes que devem ser recolhidos do mercado e não podem ser vendidos ou consumidos são:

Polpa de fruta de morango – marca De Marchi , Lote 09437-181, com validade até 01/11/2026. O produto apresentou resultados insatisfatórios na pesquisa de matérias estranhas, conforme laudo do Laboratório Central de Saúde Pública de Santa Catarina (Lacen/SC).

Champignon inteiro em conserva – marca Imperador , fabricado pela Indústria e Comércio Nobre, Lote 241023CHI, validade até 10/2026. O item apresentou altos níveis de dióxido de enxofre, ultrapassando o limite permitido, de acordo com o Lacen-DF.

Molho de alho – marca Qualitá, fabricado pela Sakura Nakaya Alimentos, Lote 29, com validade até 01/2026. Os testes revelaram a presença de dióxido de enxofre em níveis superiores ao permitido, conforme laudo do Lacen-DF.

Além disso, a Anvisa também proibiu a comercialização de azeite da marca Vale dos Vinhedos, devido à origem desconhecida dos lotes e aos resultados insatisfatórios em testes de rotulagem e físico-químico, que estavam em desacordo com a legislação vigente. A marca de azeite é importada pela Intralogística Distribuidora Concept LTDA.