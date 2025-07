Anvisa proíbe sorvetes à base de amendoim e com corante; veja lista

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta quinta-feira, 10, a suspensão imediata da comercialização, distribuição, importação e uso de diversos produtos da marca AICE, importados pela empresa New Arrival Importação & Exportação Ltda.

A decisão afeta uma linha de gelados comestíveis, como sorvetes e picolés, devido a falhas graves na rotulagem.

O principal motivo da suspensão foi a omissão do corante tartrazina, substância artificial que pode causar reações adversas em pessoas alérgicas.

A Anvisa também ressaltou que o sabor Berry Chocomax não informava a presença de amendoim, ingrediente com alto potencial alergênico, o que coloca em risco consumidores com restrições alimentares.

A lista dos produtos afetados inclui:

Milk Melon

Juju Apple

Frutyroll

Nanas

Berry Chocomax

A Anvisa determinou que a New Arrival recolha todos os lotes desses produtos que ainda estão em circulação no mercado nacional. A empresa só poderá retomar a comercialização dos itens após regularizar as informações nos rótulos, corrigindo as omissões de ingredientes e corantes.