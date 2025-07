Anvisa já proibiu fabricação e venda de 20 marcas de azeite de oliva em 2025; saiba quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) anunciou a proibição da comercialização, distribuição, fabricação, importação e uso de 20 marcas de azeite de oliva em todo o Brasil no ano até agora. A medida atinge produtos com irregularidades graves como origem desconhecida, CNPJ suspenso, resultados laboratoriais insatisfatórios e até fraude na composição, com a presença de outros óleos vegetais não declarados.

A Anvisa alerta que, caso o consumidor possua algum desses produtos em casa, deve procurar o estabelecimento onde adquiriu para realizar a troca. A agência recomenda ainda que os consumidores desconfiem de preços muito abaixo da média de mercado, além de verificar se a empresa está devidamente registrada no Ministério da Agricultura.

Confira os azeites proibidos em 2025 até agora: