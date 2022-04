Anvisa proíbe venda de chocolate Kinder fabricado na Bélgica

A Anvisa divulgou nesta quinta-feira uma resolução que proíbe a comercialização, distribuição, importação e uso dos produtos da marca Kinder fabricados na Bélgica. A medida vem depois que casos de salmonella ligados aos chocolates passaram a ser investigados na Europa e está alinhada com o que outras agências internacionais na Itália e no Reino Unido decidiram. A fábrica da Bélgica foi fechada no dia 8 de abril pela vigilância sanitária local.

A empresa italiana informou que o recall de produtos fabricados na Bélgica está sendo implementado em todos os países que receberam "lotes relevantes" de Kinder Surprise, Kinder Mini Eggs, Kinder Surprise Maxi 100g e Kinder Schokobons. O Brasil, onde a Ferrero tem produção própria, não está envolvido no recall, segundo companhia.

"Embora o Brasil não esteja entre os países de destino dos produtos, conforme noticiado pela Anvisa [link], a Agência considerou prudente publicar a medida preventiva com o objetivo de informar à sociedade e de evitar que o produto seja consumido ou trazido de fora do país por pessoas físicas ou importadoras", afirma a Anvisa, em nota.

Além disso, a Anvisa notificou a empresa a prestar informações sobre os produtos e sobre o controle de importações por terceiros.