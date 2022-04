22 ideias de ovos e chocolates para a Páscoa 2022

Pela primeira vez após dois anos de isolamento, a Páscoa poderá ser novamente celebrada entre amigos e familiares em 2022.

Para dar conta da demanda, as marcas passaram a oferecer opções mais amplas tanto no quesito preço quando no leque de sabores. As opções vão desde os tradicionais ovos de páscoa que você já conhece até novidades como chocolates veganos e sem nenhuma adição de açúcar.

Entre os destaques desse ano, a marca Dengo oferece um ovo de páscoa diferentão feito com chocolate 50% cacau recheado com ganache de tamarindo e baunilha brasileira e acompanhado de drágeas de macadâmia de castanha-de-caju. Na mesma toada, a Cacau Noir passou a comercializar um ovo exclusivo de chocolate ao leite com recheio de vinho do porto.

Se a ideia é presentear com mais requinte, a Chocolat Du Jour possui uma charmosa galinha feita em fios de cobre que leva ovinhos de chocolate dentro (470,00 reais). Já a Patisserie Sigrist disponibiliza um ovo de chocolate belga esculpido à mão e ornamentado com flores 588,00 reais.

Confira 22 opções que vão de 24 a 588 reais: