Os 8 ovos de páscoa mais baratos da Páscoa 2022

O domingo de Páscoa pode ser doce, mas o preço para presentear familiares e amigos com ovos de páscoa não é tão açucarado assim.

Para te ajudar a escolher ovos de páscoa mais econômicos para a Páscoa desse ano, a EXAME consultou 8 das marcas de chocolate mais famosas que atuam no Brasil.

Nós perguntamos o preço dos ovos mais baratos comercializados pelas marcas na páscoa de 2022. As marcas da lista são: Lacta, Nestle, Kopenhagen, Garoto, Brasil Cacau, Cacau Show, Dengo e Ferrero. O ovo mais barato da lista é o Ovo Diamante Negro da Lacta, que pesa 300 gramas e custa R$ 32,90. Confira:

Ovo de Páscoa Lacta

Ovo Diamante Negro (300g)

Um dos mais pedidos, o ovo de chocolate ao leite vem com cristais de açúcar crocantes para saborear. A opção com 300 gramas sai por R$ 32,90.

Ovo de Páscoa Kopenhagen

Ovo Amargo com Laranja Cristalizada e Amêndoas (150g)

O ovo de páscoa mais barato da Kopenhagen possui 150 gramas e leva chocolate amargo com laranja cristalizada e amêndoas. Ele custa R$ 64,90.

Ovo de Páscoa Garoto

Talento® Dark 50% Cacau - Caramelo Salgado (350g)

Ovo de chocolate com 50% cacau e adição de caramelo salgado. Outros ovos da Talento, de sabor Avelã e Castanha-do-Pará, também podem ser encontrados pelo mesmo preço e tamanho. Preço médio: R$ 49,99.

Ovo de Páscoa Brasil Cacau

Ovo Gato Mia Trufado (250g)

Ovo de chocolate ao leite com recheio trufado e bombons gato mia dentro da casca. Preço: R$ 49,90.

Ovo de Páscoa Dengo

Trio de ovos quebra-quebra (90g)

O trio tem 3 ovos de 30 g cada: Chocolate ao leite 50% cacau com biscoito, chocolate ao leite 36% cacau com banana e castanha-de-caju e chocolate 65% cacau com cupuaçu e castanha-de-caju. Preço: R$ 49,90.

Ovo de Páscoa Cacau Show

Ovo montebello duo (155g) Ovo leva uma casca de chocolate ao leite e uma casca de chocolate branco recheadas com marshmallow. Preço: R$ 35,90. Ovo de Páscoa Nestlé

Ovo KitKat (332g) O chocolate da Nestlé mais vendido no mundo com wafer crocante na casca. Vem com um KitKat mini ao Leite dentro. Preço: R$ 49,99

Ovo de Páscoa Ferrero Rocher