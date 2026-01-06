Brasil

Anvisa manda recolher lote de chá e pomada cicatrizante; veja marcas

Segundo a agência, a própria fabricante do chá detectou irregularidades no produto

(Freepik/Divulgação)

Da Redação
Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13h54.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou na última segunda-feira, 5, o recolhimento do lote 6802956 do Chá de Camomila Lavi Tea, da marca Água da Serra. A decisão proíbe a comercialização, distribuição, divulgação e consumo do produto.

Segundo a Anvisa, a medida foi adotada após a própria empresa comunicar o recolhimento voluntário do lote, depois da identificação de irregularidades. Em nota, a agência informou que análises laboratoriais apontaram a presença de materiais que não são comuns nesse tipo de chá.

De acordo com o órgão, o ensaio de identificação de elementos histológicos detectou talos, ramos e sementes incompatíveis com o produto.

Já o teste de pesquisa de matérias estranhas identificou 14 larvas inteiras e 224 fragmentos de insetos em uma amostra de 25 gramas, acima do limite aceitável, que é de até 90 fragmentos para a mesma quantidade.

Para a Anvisa, os resultados evidenciam falhas graves no cumprimento das boas práticas de fabricação no lote analisado.

Além do chá, a agência também proibiu a fabricação, distribuição, comercialização, divulgação, importação e uso da Pomada Cicatrizante Inkdraw Aftercare, indicada para cuidados pós-tatuagem.

Segundo a Anvisa, o produto tem origem desconhecida e não possui registro ou notificação junto ao órgão regulador.

*Com informações da Agência Brasil

