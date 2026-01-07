Brasil

Anvisa proíbe venda de 4 lotes de panetone por presença de fungos

A agência também ordenou o recolhimento voluntário dos itens, que têm validade até 27 de fevereiro

Panetone: foram identificados fungos na superfície dos produtos (Freepik/Divulgação)

SBT News
Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 06h44.

A Anvisa determinou, na última terça-feira, 6, a proibição da venda, distribuição e consumo de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez. A agência também ordenou o recolhimento voluntário dos itens, que têm validade até 27 de fevereiro, após identificação de fungos na superfície dos produtos.

Além disso, todos os alimentos da Coguvita II Alimentos Ltda. e das marcas Smush foram proibidos por uso de cogumelos não autorizados em alimentos.

Quais lotes de panetone foram proibidos pela Anvisa?

A determinação atinge apenas os lotes 251027 dos seguintes produtos:

  • Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (140g)
  • Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (700g)
  • Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons em formato de Língua de Gato (700g)
  • Panetone com Frutas Trufado Tradicional (700g)

Segundo a Anvisa, a empresa fez o recolhimento voluntário dos itens após o aparecimento de fungos.

Por que os alimentos com cogumelos foram barrados?

Os produtos da Coguvita II Alimentos Ltda. e das marcas Smush Smushnuts, Smushn Go, Smushnola e Smush Mushroom Espresso foram proibidos em todos os lotes, porque usaram os cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps.

Esses ingredientes não são permitidos em alimentos no Brasil, pois ainda não tiveram a segurança comprovada.

Além disso, a Anvisa apontou que a empresa divulgava benefícios sem comprovação científica, dizendo que os alimentos ajudavam na saúde mental, memória, foco e imunidade, o que caracteriza publicidade irregular.

Quais produtos com cogumelos foram proibidos?

  • Pasta de cacau e avelã com cogumelos (marca: Smush Smushnuts)
  • Pasta de amendoim com cogumelos (marca: Smush Smushnuts)
  • Barra de frutas, amendoim, clara de ovo e cogumelos (marca: Smushn Go)
  • Granola coco com cogumelos (marca: Smushnola – Smushnola Coco)
  • Granola keto com mix de castanhas e cogumelos (marca: Smushnola Keto)
  • Cápsulas de café com cogumelos (marcas: Mushroom Espresso, Energy Mushroom Espresso)

Caso tenha comprado algum dos panetones do lote 251027 ou qualquer alimento da Coguvita/Smush, a recomendação é não consumir o produto e procurar os canais oficiais da empresa para orientações sobre devolução.

