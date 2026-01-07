Anvisa proíbe venda de 4 lotes de panetone por presença de fungos

A Anvisa determinou, na última terça-feira, 6, a proibição da venda, distribuição e consumo de quatro lotes de panetones da empresa D’Viez. A agência também ordenou o recolhimento voluntário dos itens, que têm validade até 27 de fevereiro, após identificação de fungos na superfície dos produtos.

Anvisa manda recolher lote de chá e pomada cicatrizante; veja marcas Além disso, todos os alimentos da Coguvita II Alimentos Ltda. e das marcas Smush foram proibidos por uso de cogumelos não autorizados em alimentos.

Quais lotes de panetone foram proibidos pela Anvisa?

A determinação atinge apenas os lotes 251027 dos seguintes produtos:

Mini Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (140g)

Panetone com Gotas de Chocolate Trufado Tradicional (700g)

Panetone Nossa Língua Trufado com Bombons em formato de Língua de Gato (700g)

Panetone com Frutas Trufado Tradicional (700g)

Segundo a Anvisa, a empresa fez o recolhimento voluntário dos itens após o aparecimento de fungos.

Por que os alimentos com cogumelos foram barrados?

Os produtos da Coguvita II Alimentos Ltda. e das marcas Smush Smushnuts, Smushn Go, Smushnola e Smush Mushroom Espresso foram proibidos em todos os lotes, porque usaram os cogumelos Lion’s Mane e Cordyceps.

Esses ingredientes não são permitidos em alimentos no Brasil, pois ainda não tiveram a segurança comprovada.

Além disso, a Anvisa apontou que a empresa divulgava benefícios sem comprovação científica, dizendo que os alimentos ajudavam na saúde mental, memória, foco e imunidade, o que caracteriza publicidade irregular.

Quais produtos com cogumelos foram proibidos?

Pasta de cacau e avelã com cogumelos (marca: Smush Smushnuts)

Pasta de amendoim com cogumelos (marca: Smush Smushnuts)

Barra de frutas, amendoim, clara de ovo e cogumelos (marca: Smushn Go)

Granola coco com cogumelos (marca: Smushnola – Smushnola Coco)

Granola keto com mix de castanhas e cogumelos (marca: Smushnola Keto)

Cápsulas de café com cogumelos (marcas: Mushroom Espresso, Energy Mushroom Espresso)

Caso tenha comprado algum dos panetones do lote 251027 ou qualquer alimento da Coguvita/Smush, a recomendação é não consumir o produto e procurar os canais oficiais da empresa para orientações sobre devolução.