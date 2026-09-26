Pesquisa Paraná: Ciro Gomes lidera disputa pelo governo do Ceará com 46% das intenções de voto

O ex-governador Ciro Gomes aparece na liderança da disputa pelo governo do Ceará, com 46,0% das intenções de voto, segundo pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada neste sábado, 26. O levantamento considera o cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista de candidatos.

O atual governador Elmano de Freitas aparece em segundo lugar, com 42,2% das intenções de voto. Na sequência estão Delegado Huggo (1,1%), Zé Batista (0,4%), Vera Lúcia (0,4%), Danilo Soares (0,3%), Ieri Braga (0,1%) e Serley Leal (0,1%).

No cenário de votos válidos, que exclui brancos, nulos e indecisos, Ciro Gomes soma 50,8%, enquanto Elmano de Freitas registra 46,5%.

A pesquisa mostra uma disputa concentrada entre Ciro Gomes e Elmano de Freitas, que juntos somam mais de 88% das intenções de voto no cenário estimulado.

Disputa entre Ciro e Elmano se aproxima

Na comparação com levantamento anterior do Paraná Pesquisas, realizado em setembro de 2026, Ciro Gomes oscilou de 47,4% para 46,0%, enquanto Elmano de Freitas avançou de 39,9% para 42,2%.

No cenário de segundo turno, a pesquisa estimulada aponta Ciro Gomes com 48,7% e Elmano de Freitas com 44,3% das intenções de voto. Em votos válidos, o resultado é de 52,3% para Ciro e 47,7% para Elmano.

A pesquisa também mediu a avaliação da administração estadual. Segundo o levantamento, 57,7% dos entrevistados aprovam a gestão de Elmano de Freitas, enquanto 39,9% desaprovam. Outros 2,4% não souberam ou não opinaram.

Entre as avaliações, 42,8% classificaram a administração como ótima ou boa, enquanto 30,6% avaliaram como ruim ou péssima.

Disputa pelo Senado

Na corrida para o Senado, em uma pergunta estimulada com possibilidade de escolha de até dois nomes, Cid Gomes aparece com 45,3%, seguido por Capitão Wagner, com 45,0%, e Luizianne, com 36,3%.

Na comparação com pesquisa anterior, Cid Gomes passou de 43,3% para 45,3%, enquanto Capitão Wagner variou de 44,4% para 45,0%. Luizianne avançou de 35,1% para 36,3%.

A pesquisa Paraná Pesquisas foi realizada com 1.352 eleitores do Ceará, em 59 municípios, por meio de entrevistas pessoais domiciliares entre os dias 23 e 25 de setembro de 2026. A margem estimada de erro é de 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais.