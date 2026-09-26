Pesquisa Realtime Big Data: Lula lidera disputa presidencial no Ceará com 60%

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece na liderança da disputa presidencial no Ceará, com 60% das intenções de voto, segundo pesquisa Realtime Big Data divulgada nesta sexta-feira, 25. O levantamento considera o cenário estimulado, quando os entrevistados recebem uma lista de candidatos.

O segundo colocado é Flávio Bolsonaro (PL), com 26% das intenções de voto. Na sequência aparecem Escritor Augusto Cury (Avante), com 4%, e Renan Santos (Missão), com 3%. Ronaldo Caiado (PSD) e Zema (Novo) registram 1% cada. Outros nomes somam 1%, enquanto nulos e brancos representam 2% e 2% não souberam ou não responderam.

Na pesquisa espontânea, quando os eleitores respondem sem receber uma lista de candidatos, Lula aparece com 41%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 22%. Outros nomes somam 2%, nulos e brancos representam 8% e 23% não souberam ou não responderam.

A disputa presidencial no Ceará aparece concentrada entre Lula e Flávio Bolsonaro, que somam 86% das intenções de voto no cenário estimulado.

Segundo turno e votos válidos

Em um eventual segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, a pesquisa aponta 63% para Lula e 28% para Flávio Bolsonaro, com 4% de nulos ou brancos e 5% que não souberam ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos, o resultado seria de 69% para Lula e 31% para Flávio Bolsonaro.

A pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Em pergunta de múltipla escolha, Flávio Bolsonaro aparece com 56% de rejeição, seguido por Renan Santos, com 36%, e Lula, com 33%.

Avaliação do governo federal

O levantamento apontou que 62% dos entrevistados aprovam o trabalho do presidente Lula, enquanto 35% desaprovam. Outros 3% não souberam ou não responderam.

Na avaliação da gestão, 40% classificaram o trabalho como ótimo ou bom, 30% como regular e 28% como ruim ou péssimo.

A pesquisa Realtime Big Data foi realizada com 1.600 eleitores do estado do Ceará, entre os dias 21 e 24 de setembro de 2026. A margem de erro estimada é de 2 pontos percentuais, com índice de confiança de 95%.