Ypê fará recolhimento voluntário de lava-roupas; veja produtos afetados

(Ypê/Divulgação)
Repórter
Publicado em 22 de junho de 2026 às 09h38.
A Anvisa informou que a Ypê fará o recolhimento voluntário de lava-roupas fabricados até 31 de março de 2026.
Segundo comunicado da agência, a empresa afirma que a medida é preventiva e faz parte da estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa.O recolhimento voluntário envolve produtos da linha de lava-roupas líquido Tixan Ypê fabricados até 31 de março de 2026.
Veja a lista de produtos informada pela Anvisa: