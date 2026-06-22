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Ypê fará recolhimento voluntário de lava-roupas; veja produtos afetados

Segundo a Anvisa, medida vale para produtos fabricados até 31 de março de 2026 e faz parte de plano aprovado pela agência

(Ypê/Divulgação)

(Ypê/Divulgação)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 22 de junho de 2026 às 09h38.

A Anvisa informou que a Ypê fará o recolhimento voluntário de lava-roupas fabricados até 31 de março de 2026.

Segundo comunicado da agência, a empresa afirma que a medida é preventiva e faz parte da estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa.

O recolhimento voluntário envolve produtos da linha de lava-roupas líquido Tixan Ypê fabricados até 31 de março de 2026.

Quais lava-roupas da Ypê serão recolhidos?

Veja a lista de produtos informada pela Anvisa:

  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Combate ao Mau Odor;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Antibac;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Green;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Express;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Power Act;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Premium;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Maciez;
  • Lava-roupas líquido Tixan Ypê Primavera.
Acompanhe tudo sobre:AnvisaYpê

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