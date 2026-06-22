Ypê fará recolhimento voluntário de lava-roupas; veja produtos afetados

A Anvisa informou que a Ypê fará o recolhimento voluntário de lava-roupas fabricados até 31 de março de 2026.

Segundo comunicado da agência, a empresa afirma que a medida é preventiva e faz parte da estratégia de mitigação de riscos e de normalização operacional prevista no plano aprovado pela Diretoria Colegiada da Anvisa.

O recolhimento voluntário envolve produtos da linha de lava-roupas líquido Tixan Ypê fabricados até 31 de março de 2026.

Quais lava-roupas da Ypê serão recolhidos?

Veja a lista de produtos informada pela Anvisa: