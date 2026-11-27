A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira, 27, o recolhimento de sete suplementos alimentares fabricados pela empresa Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. A decisão também proíbe a fabricação, distribuição, divulgação e o uso dos produtos em todo o país.

Segundo a agência, os suplementos apresentam irregularidades na composição, com a presença de constituintes não autorizados para uso em suplementos alimentares no Brasil.

Entre as substâncias identificadas está o feno-grego. De acordo com a Anvisa, as especificações aprovadas para o uso desse ingrediente são restritas ao fabricante Indus Biotech Private Limited, da Índia.

Outro componente identificado foi o quelato com glicina, que também não tem autorização para utilização em suplementos alimentares no país.

Quais suplementos da Muwiz foram proibidos?

A determinação envolve sete produtos da fabricante. São eles:

V Rili Power Muwiz;

Feno Grego Muwiz;

Elabella Colágeno Verisol Hialurônico Silício Muwiz;

Silício Quelato Muwiz;

Silício Orgânico Muwiz;

Max Fem;

Feno Grego Boro Muwiz.

A medida se aplica aos produtos fabricados pela Muwiz Indústria e Laboratório Ltda., inscrita no CNPJ 08.787.804/0001-94. Com a decisão, os suplementos não podem ser fabricados, comercializados, divulgados ou utilizados.