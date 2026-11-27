Anvisa: medida se aplica aos produtos fabricados pela Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Publicado em 27 de novembro de 2026 às 11h50.
Última atualização em 27 de novembro de 2026 às 19h14.
A Anvisa ordenou o recolhimento de sete suplementos alimentares da marca Muwiz por irregularidades na composição. Os produtos continham substâncias não autorizadas, como feno-grego e quelato com glicina. A decisão proíbe fabricação, distribuição e comercialização desses itens em todo o país.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta sexta-feira, 27, o recolhimento de sete suplementos alimentares fabricados pela empresa Muwiz Indústria e Laboratório Ltda. A decisão também proíbe a fabricação, distribuição, divulgação e o uso dos produtos em todo o país.
Segundo a agência, os suplementos apresentam irregularidades na composição, com a presença de constituintes não autorizados para uso em suplementos alimentares no Brasil.
Entre as substâncias identificadas está o feno-grego. De acordo com a Anvisa, as especificações aprovadas para o uso desse ingrediente são restritas ao fabricante Indus Biotech Private Limited, da Índia.
Outro componente identificado foi o quelato com glicina, que também não tem autorização para utilização em suplementos alimentares no país.
A determinação envolve sete produtos da fabricante. São eles:
A medida se aplica aos produtos fabricados pela Muwiz Indústria e Laboratório Ltda., inscrita no CNPJ 08.787.804/0001-94. Com a decisão, os suplementos não podem ser fabricados, comercializados, divulgados ou utilizados.
Glossário
O que é Anvisa?
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é uma autarquia federal brasileira responsável pela fiscalização e regulação de produtos e serviços de saúde, incluindo medicamentos e suplementos alimentares.
O que são suplementos alimentares?
São produtos que complementam a dieta, contendo vitaminas, minerais ou outras substâncias, e devem seguir rigorosas normas de composição e segurança estabelecidas pelas autoridades sanitárias.