Anunciada para a articulação, Gleisi promete construção conjunta com Congresso

Anunciada como nova ministra das Relações Institucionais, a deputada e presidente do PT, Gleisi Hoffmann, defendeu com o diálogo e o exercício da política. Em publicação nas redes, ela agradeceu o apoio do partido e a confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo. É com este sentido que seguirei dialogando democraticamente com os partidos, governantes e lideranças políticas , como fiz nas posições que ocupei no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, na Casa Civil, na Diretoria de Itaipu e, atualmente, na presidência do PT", escreveu.

Com imensa responsabilidade recebo do presidente @LulaOficial a conduçäo da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

Sempre entendi que o exercício da política é o caminho para avançarmos no desenvolvimento do país e melhorar a vida do nosso povo.

É… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) February 28, 2025