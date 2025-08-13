Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Anatel deixa de exigir uso do prefixo 0303 em ligações de telemarketing

Medida busca reduzir bloqueio de chamadas legítimas e combater fraudes em SMS

Anatel muda regra e prefixo 0303 não será mais exigido em chamadas (.)

Anatel muda regra e prefixo 0303 não será mais exigido em chamadas (.)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 13 de agosto de 2025 às 15h57.

Última atualização em 13 de agosto de 2025 às 15h58.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) decidiu que o uso do prefixo 0303 em chamadas de telemarketing não será mais obrigatório.

A regra, em vigor desde 2022, obrigava empresas com mais de 10 mil ligações por dia a utilizarem o código, com o objetivo de permitir a identificação das chamadas pelos consumidores.

De acordo com a agência, a medida passou a gerar bloqueio e recusa no atendimento de todas as ligações com essa numeração, inclusive as de origem legítima. O Código Não Geográfico (CNG) 0303 agora será facultativo.

“Observa-se que uma parcela dos consumidores passou a adotar rapidamente medidas para evitar chamadas com o CNG no formato 0303, seja por meio de bloqueios em seus terminais, seja simplesmente deixando de atender tais chamadas, em decorrência do abuso por parte do mercado. Reconheço, portanto, a aversão demonstrada pelos usuários às chamadas e considero, portanto, pertinente que a utilização desse código não seja compulsória”, disse o conselheiro Vicente Bandeira de Aquino, relator do processo.

O que muda para as empresas?

Empresas que realizarem mais de 500 mil ligações por mês deverão adotar a autenticação obrigatória das chamadas, permitindo rastreamento e monitoramento pela Anatel. O prazo para adequação é de 90 dias a partir da publicação da decisão.

O recurso, conhecido como Origem Verificada, identifica nome, logotipo e motivo da ligação, além de garantir a integridade e a rastreabilidade dos dados. Atualmente, 48 operadoras já oferecem a tecnologia, que abrange mais de 95% das linhas fixas e móveis no país e autentica cerca de 1,8 bilhão de chamadas por mês.

O prefixo 0303 foi criado para reduzir o volume de ligações automáticas e de curta duração, que geravam alto nível de incômodo. No entanto, segundo a Anatel, a sinalização acabou afetando atividades legítimas e prejudicando a comunicação com clientes.

Entidades como Legião da Boa Vontade, Federação Nacional das Apaes e Associação Brasileira de Telesserviços (ABT) participaram das discussões e alegaram dificuldades na adoção obrigatória do código, defendendo alternativas como a autenticação de origem.

O presidente da Anatel, Carlos Manuel Baigorri, classificou a decisão como justa. "De fato, ela traz um equilíbrio que, antes, eu percebo, que não tínhamos”.

Baigorri acrescentou que a medida “significa, a um mesmo tempo, atacar a questão das chamadas abusivas, do spoofing e das fraudes nas telecomunicações, sem inviabilizar e prejudicar os telesserviços e as instituições filantrópicas que fazem um trabalho social indiscutível."

Combate a fraudes por SMS

A Anatel também anunciou que apresentará, em até 120 dias, um plano para combater fraudes e mensagens ilícitas por SMS, com o objetivo de rastrear disparos em massa e identificar responsáveis por golpes.

No estado de São Paulo, o Procon-SP mantém desde 2008 o programa Não Me Ligue, que permite ao consumidor cadastrar seu número para bloquear ligações de telemarketing, mensagens por SMS e contatos via aplicativos como WhatsApp, incluindo ligações de cobrança.

Acompanhe tudo sobre:TelecomunicaçõesAnatelestrategias-de-marketing

Mais de Brasil

Comissão da Câmara aprova aumento de pena para aliciamento de menores nas redes após vídeo de Felca

Lula diz que 'ninguém está desrespeitando direitos humanos' no Brasil, após relatório dos EUA

Lula diz que Brics vai fazer videoconferência para discutir alternativas frente a tarifaço de Trump

Lula diz que EUA criam 'imagem de demônio' do Brasil: 'vamos procurar outros países'

Mais na Exame

Pop

'Carlota Joaquina': sessão especial leva diretora e elenco ao CEU São Pedro; filme segue em cartaz

Carreira

A sequência de dois passos que faz o ChatGPT gerar ideias de negócios originais

Mercados

Ibovespa opera em queda com mercado repercutindo pacote de socorro ao tarifaço

Brasil

Comissão da Câmara aprova aumento de pena para aliciamento de menores nas redes após vídeo de Felca