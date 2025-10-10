Defesa Civil emitiu um alerta severo em São Paulo às 16:40 nesta sexta-feira, 10. A mensagem disparada menciona condições climáticas severas e instrui todos a buscarem abrigo.

"Defesa Civil: Possibilidade de chuva forte nas Zonas Oeste, Sul, Norte e Centro de São Paulo. Condição para raios, vento e granizo. Mantenha-se abrigado!", afirma o órgão.

O alerta severo emitido pela Defesa Civil envia mensagens automáticas para todos os celulares na área de risco, independentemente do cadastro prévio ou do CEP.

Alerta severo da Defesa Civil é acionado em São Paulo nesta sexta-feira, 10 (Exame/Exame)

Ciclone extratropical deve afetar o Brasil nos próximos dias

Um ciclone extratropical deve afetar o Brasil entre o fim dessa semana e o início da próxima, trazendo chuvas fortes, temporais e ventos intensos, segundo a MetSul Meteorologia.