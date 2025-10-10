Brasil

Alerta severo da Defesa Civil é acionado em São Paulo nesta sexta-feira, 10

Aviso foi disparado em celulares das Zonas Oeste, Sul, Norte e Centro da capital paulista

Alerta severo é disparado na capital (Paulo Pinto/Agência Brasil)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 16h49.

Última atualização em 10 de outubro de 2025 às 17h02.

Defesa Civil emitiu um alerta severo em São Paulo às 16:40 nesta sexta-feira, 10. A mensagem disparada menciona condições climáticas severas e instrui todos a buscarem abrigo.

"Defesa Civil: Possibilidade de chuva forte nas Zonas Oeste, Sul, Norte e Centro de São Paulo. Condição para raios, vento e granizo. Mantenha-se abrigado!", afirma o órgão.

O alerta severo emitido pela Defesa Civil envia mensagens automáticas para todos os celulares na área de risco, independentemente do cadastro prévio ou do CEP.

Alerta severo da Defesa Civil é acionado em São Paulo nesta sexta-feira, 10 (Exame/Exame)

Ciclone extratropical deve afetar o Brasil nos próximos dias

Um ciclone extratropical deve afetar o Brasil entre o fim dessa semana e o início da próxima, trazendo chuvas fortes, temporais e ventos intensos, segundo a MetSul Meteorologia.

O fenômeno tem início previsto para o final de sábado, 11, com o desenvolvimento de uma área de baixa pressão sobre o centro da Argentina, que dará origem à ciclogênese no domingo, 13, na região do Rio da Prata, entre Buenos Aires e o Sul do Uruguai.

Dia de maior risco: domingo

No domingo, o ciclone se tornará mais intenso, atuando sobre o Atlântico e afastando-se do continente em direção ao sudeste. Entretanto, a frente fria associada ao sistema avançará com força sobre o Sul, Centro-Oeste e Sudeste do Brasil. Esse movimento distribuirá chuvas localmente fortes e poderá provocar tempestades severas, com risco de danos significativos.

Essas condições climáticas podem resultar em destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Na segunda-feira, o Rio Grande do Sul será fortemente impactado, com rajadas de vento entre 40 km/h e 70 km/h em grande parte do estado, podendo atingir até 90 km/h nas áreas do Sul e Leste Gaúcho.

Ventos intensos também afetarão o Leste de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com risco de transtornos semelhantes aos do domingo. O vento tende a enfraquecer a partir do final da tarde de segunda-feira e permanecerá fraco na terça-feira.

Instabilidade na terça-feira

Embora o ciclone tenha se afastado mais para o continente a partir de terça-feira, a frente fria continuará provocando instabilidade, com chuvas e eventos isolados de maior intensidade no Centro-Oeste e Sudeste.

