Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

São Paulo está em alerta amarelo por chuvas intensas nesta quinta-feira, 9

Previsão indica chuvas fortes e baixas temperaturas na cidade de São Paulo

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 9 de outubro de 2025 às 11h51.

O estado de São Paulo está em alerta amarelo devido à previsão de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e outros órgãos de monitoramento climático.

O alerta foi emitido em razão dos volumes significativos de chuva previstos para as próximas horas, que podem causar transtornos na capital e na região metropolitana.

As chuvas fortes podem resultar em alagamentos, transbordamento de córregos, perfurações em áreas de risco e problemas no trânsito. O alerta amarelo indica que as condições são graves, mas não há risco imediato de um evento extremo, como no caso de um alerta vermelho.

Causas do clima adverso

O fenômeno meteorológico é causado por um sistema de baixa pressão atmosférica que atua sobre o estado, favorecendo a formação de nuvens específicas de pancadas de chuva.

Em algumas regiões, o acumulado de chuva pode ultrapassar 50 mm em 24 horas, trazendo o risco de alagamentos e outros transtornos.

Além disso, a alta umidade do ar, que se mantém elevada devido à circulação marítima, contribui para o aumento da instabilidade.

Frio e chuva persistem em São Paulo

Além das chuvas intensas, o frio continua em São Paulo. Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, as temperaturas podem cair para cerca de 13°C, em decorrência da presença de massas de ar polar no Sudeste brasileiro.

Durante o dia, as temperaturas sobem moderadamente, alcançando cerca de 18°C, mantendo o clima ameno e úmido.

Acompanhe tudo sobre:ChuvasClimaMudanças climáticas

Mais de Brasil

'Se eu continuar como estou, serei candidato', diz Lula, que lidera pesquisas

Marco Rubio liga para chanceler brasileiro e o convida para reunião em Washington

PF intercepta mensagens de quadrilha que fraudava concursos como o CNU e cobrava até R$ 500 mil

Mais de 9 milhões de brasileiros trabalham fora do município onde moram, diz Censo

Mais na Exame

Tecnologia

Brasil testa supercomputador de R$ 200 milhões para melhorar previsão do tempo no país

Inteligência Artificial

Uso do ChatGPT dobra em um ano, mas público segue desconfiado da IA

Mundo

'Queremos um bom acordo com o Mercosul, que possamos apoiar', diz embaixador da França no Brasil

Future of Money

Brasil está bem posicionado para atrair data centers de IA, afirma líder global da IBM