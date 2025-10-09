São Paulo está em alerta amarelo por chuvas intensas nesta quinta-feira, 9

O estado de São Paulo está em alerta amarelo devido à previsão de chuvas intensas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e outros órgãos de monitoramento climático.

O alerta foi emitido em razão dos volumes significativos de chuva previstos para as próximas horas, que podem causar transtornos na capital e na região metropolitana.

As chuvas fortes podem resultar em alagamentos, transbordamento de córregos, perfurações em áreas de risco e problemas no trânsito. O alerta amarelo indica que as condições são graves, mas não há risco imediato de um evento extremo, como no caso de um alerta vermelho.

Causas do clima adverso

O fenômeno meteorológico é causado por um sistema de baixa pressão atmosférica que atua sobre o estado, favorecendo a formação de nuvens específicas de pancadas de chuva.

Em algumas regiões, o acumulado de chuva pode ultrapassar 50 mm em 24 horas, trazendo o risco de alagamentos e outros transtornos.

Além disso, a alta umidade do ar, que se mantém elevada devido à circulação marítima, contribui para o aumento da instabilidade.

Frio e chuva persistem em São Paulo

Além das chuvas intensas, o frio continua em São Paulo. Durante a madrugada e as primeiras horas da manhã, as temperaturas podem cair para cerca de 13°C, em decorrência da presença de massas de ar polar no Sudeste brasileiro.

Durante o dia, as temperaturas sobem moderadamente, alcançando cerca de 18°C, mantendo o clima ameno e úmido.