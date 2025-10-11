Mundo

Fortes chuvas no México deixam ao menos 37 mortos e danificam 35 mil moradias

País enfrenta tempestades desde quinta-feira, que atingem especialmente as regiões central e leste do país

Enchente em Poza Rica, no México, em 10 de outubro (Marco Antonio Perez/AFP)

Publicado em 11 de outubro de 2025 às 14h58.

Pelo menos 37 mortos e uma trilha de destruição, com deslizamentos, desmoronamentos e inundações, são o balanço deste sábado (11) das intensas chuvas que caem sobre o México desde a última quinta-feira, informou o governo mexicano.

Um comunicado da Secretaria de Segurança federal informou que "37 pessoas falecidas foram reportadas" em quatro estados localizados em uma extensa zona montanhosa do centro e leste do país.

Estas precipitações acontecem no final da temporada de chuvas, após um sistema tropical formado no Golfo do México entrar pelo leste, até chegar à Sierra Madre Oriental, o que favoreceu as precipitações, segundo meteorologistas.

O balanço nacional detalha que o estado mais afetado é Hidalgo (centro) com 22 mortos, enquanto seu vizinho Puebla reporta nove.

Veracruz (leste), que se estende na costa do Golfo do México, soma cinco mortos e Querétaro (centro) um.

Até a meia-noite de sexta-feira somavam 28 vítimas fatais.

Relatam-se danos em mais de 35.000 residências, sobretudo pelo transbordamento de rios que obrigaram famílias inteiras a abandonarem seus lares.

As precipitações também provocaram fechamento de estradas devido a deslizamentos e desmoronamentos, cortes de energia elétrica e falhas nas telecomunicações.

A temporada de chuvas tem sido particularmente intensa neste ano no México, com níveis históricos na capital.

