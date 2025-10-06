Muito quente hoje e bem frio amanhã: veja como fica a temperatura de São Paulo esta semana

Os paulistanos vivem nesta segunda-feira, 6, um dia de calor intenso, com termômetros podendo atingir 36°C na capital. Contudo, a partir da terça-feira, uma frente fria muda completamente o cenário, trazendo chuva e derrubando as temperaturas de forma acentuada.

Será a passagem do sistema frontal a responsável por transformar o tempo na cidade. Além de provocar precipitações ao longo de vários dias, a frente fria reduz os termômetros progressivamente. Na quarta-feira, a máxima não passa de 16°C, enquanto na quinta a mínima chega a 11°C.

A umidade do ar também sobe consideravelmente, oscilando entre 80% e 100% na maior parte da semana.

A tendência é de recuperação gradual apenas a partir de sexta-feira, quando as temperaturas voltam a subir lentamente, embora ainda com possibilidade de chuva e trovoadas isoladas.

Como será o clima em SP nesta semana

06/10 - segunda-Feira: céu nublado com chuva isolada pela manhã e à noite.

Temperatura Mínima: 17°C

Temperatura Máxima: 36°C

Umidade: entre 20% e 100%

07/10 - terça-Feira: muitas nuvens e chuva ao longo do dia.

Temperatura Mínima: 16°C

Temperatura Máxima: 22°C

Umidade: entre 80% e 100%

08/10 - quarta-Feira: céu encoberto sem chuva.

Temperatura Mínima: 12°C

Temperatura Máxima: 16°C

Umidade: entre 90% e 100%

09/10 - quinta-Feira: céu encoberto com chuva isolada.

Temperatura Mínima: 11°C

Temperatura Máxima: 17°C

Umidade: entre 80% e 100%

10/10 - sexta-Feira: muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Temperatura Mínima: 12°C

Temperatura Máxima: 18°C

Umidade: entre 80% e 100%