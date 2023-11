Alerta Laranja: tempestade com chuva intensa e vento forte nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste

Indica situações perigosas perigosas. Recomenda-se cautela na realização de atividades sujeitas a riscos meteorológicos e a manutenção de informações atualizadas sobre as condições previstas.

Sinaliza uma situação meteorológica perigosa que requer vigilância constante e informações regulares sobre as condições previstas. Os riscos envolvidos podem ser inevitáveis.

Alerta Vermelho - Grande Perigo:

Indica situações de grande perigo, com a previsão de condições meteorológicas de intensidade excepcional. Nestes casos, há uma grande probabilidade de ocorrência de danos graves, com riscos de integridade física e de vida humana. Recomenda-se seguir rigorosamente as instruções das autoridades e estar preparado para medidas de emergência.