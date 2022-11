Alckmin, Tarcísio e Campos Neto participam do fórum Esfera Brasil

A Esfera Brasil promove nesta sexta-feira, 25 e no sábado, 26, o Fórum Esfera Brasil. O evento irá reunir representantes dos três poderes, lideranças políticas e empresários.

Entre os participantes convidados estão o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, o governador eleito de São Paulo Tarcísio de Freitas, o ministro do STF Ricardo Lewandowski e o presidente do Banco Central Roberto Campos Neto.

Assine a EXAME por menos de R$ 0,37/dia e acesse as notícias mais importantes do Brasil em tempo real.

Entre os temas que serão discutidos nos nove painéis do seminário estão o modelo de desenvolvimento econômico que será adotado pelo próximo governo, políticas públicas para um Brasil menos desigual e mais sustentável, e a estabilidade da democracia e a segurança jurídica.

Segundo a CEO da Esfera Brasil, Camila Camargo, o objetivo do fórum é abrir novos canais de diálogo entre o setor público e o privado para buscar soluções para os problemas do Brasil.

“Acreditamos que é extremamente importante essa união de forças para ajudar com propostas os nossos futuros governantes no desenvolvimento do país”, afirma.

Todos os painéis do Fórum serão transmitidos, ao vivo, pelo canal da Esfera Brasil no YouTube. A EXAME irá cobrir o evento.

Durante a corrida eleitoral deste ano, a Esfera Brasil organizou encontros entre os principais presidenciável, o presidente Jair Bolsonaro e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, com o empresariado brasileiro.

Confira os painéis do Fórum Esfera

Sexta-feira

- Os desafios da construção política nos próximos 4 anos

- As políticas prioritárias para um Brasil menos desigual e mais sustentável

- As reformas que o Brasil precisa e o pacto federativo

- Tecnologia como engrenagem de crescimento do Brasil

Sábado

- O novo governo para 2023 - 2026

- Segurança jurídica e a Constituição

- Saneamento: o maior programa de inclusão social do mundo

- Judiciário no Brasil: equilibro e segurança

- Os desafios da economia e o desenvolvimento nacional

LEIA TAMBÉM: