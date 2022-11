Alckmin se reúne com representantes da Contag; Lula deve ficar no hotel

O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) tem reunião nesta quarta-feira, às 13h, com representantes da Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares (Contag). O encontro será no Centro Cultural Banco do Brasil, sede do governo de transição.

Já o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como fez na terça-feira, deve passar o dia no hotel em que está hospedado em Brasília para intensificar as articulações em torno da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição e da montagem dos ministérios.

Como mostrou o Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mais cedo, Lula receberá hoje os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). As reuniões, reservadas e ainda não confirmadas pelas assessorias de imprensa dos três, visam destravar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Transição.

Quer receber os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo direto no seu e-mail toda manhã? Clique aqui e cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.