Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Agregador Inteligov/EXAME: Tarcísio lidera com 47,87%, e Haddad sobe para 32,18% em SP

Governador aparece 15,69 pontos percentuais à frente de Fernando Haddad, que chega a 32,18%; petista teve a maior alta da última rodada, com avanço de 0,73 ponto

Governo de SP: Tarcísio e Haddad brigam pela cadeira do governo de São Paulo (Divulgação Esfera Brasil)

Governo de SP: Tarcísio e Haddad brigam pela cadeira do governo de São Paulo (Divulgação Esfera Brasil)

Diandra Guedes
Diandra Guedes

Colaboradora

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 14h54.

Priorizar nos meus resultados Google

O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue na liderança da corrida pela reeleição, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Tarcísio de Freitas com 47,87% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), que registra 32,18%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, o governador teve uma oscilação positiva de 0,64 ponto percentual. O petista apresentou a maior variação da rodada, com alta de 0,73 ponto.

A diferença entre os dois caiu de 15,78 pontos para 15,69 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, a policial Edjane (PSOL) chegou a registrar um pico de 3,00% das intenções de voto na penúltima rodada. Vera Lúcia (PSTU), Carlos Machado (PCB), Vivian Mendes (UP) e Izadora Dias (PCO) seguem em patamares residuais, próximos de zero.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Fernando Haddad aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 0,73 ponto percentual por atualização. Tarcísio de Freitas também registra variação positiva, de 0,64 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026

Mais de Brasil

Outubro terá calor acima da média e chuvas irregulares em grande parte do Brasil

Mulheres podem definir quem vence em 2026; Senado caminha para recorde de eleitas

Governo mantém subsídio de R$ 2,12 ao diesel por mais 30 dias

Pesquisa Realtime Big Data: Lula lidera disputa presidencial no Ceará com 60%

Mais na Exame

Mundo

EUA e China criam canal de comunicação para incidentes com IA

Brasil

Outubro terá calor acima da média e chuvas irregulares em grande parte do Brasil

Ciência

Descoberta do Hubble pode explicar galáxias 'estranhas' vistas pelo James Webb

Mercados

Nubank mira Europa e negocia compra do banco digital Monzo, diz Bloomberg