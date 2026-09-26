O atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), segue na liderança da corrida pela reeleição, segundo a nova rodada do Monitor Eleitoral, o agregador de pesquisas da Inteligov divulgado em parceria com a EXAME.

Os dados mostram Tarcísio de Freitas com 47,87% das intenções de voto, seguido pelo ex-ministro Fernando Haddad (PT), que registra 32,18%.

Na comparação com a edição anterior do agregador, o governador teve uma oscilação positiva de 0,64 ponto percentual. O petista apresentou a maior variação da rodada, com alta de 0,73 ponto.

A diferença entre os dois caiu de 15,78 pontos para 15,69 pontos em relação à rodada anterior.

Entre os demais candidatos, a policial Edjane (PSOL) chegou a registrar um pico de 3,00% das intenções de voto na penúltima rodada. Vera Lúcia (PSTU), Carlos Machado (PCB), Vivian Mendes (UP) e Izadora Dias (PCO) seguem em patamares residuais, próximos de zero.

Veja os detalhes do Agregador aqui.

Tendência

O agregador também acompanha a tendência de cada candidato nas últimas semanas, indicador que mostra a variação média percentual de votos que um nome ganhou ou perdeu a cada atualização do modelo.

Na rodada mais recente, Fernando Haddad aparece com a maior tendência positiva, com alta média de 0,73 ponto percentual por atualização. Tarcísio de Freitas também registra variação positiva, de 0,64 ponto.

Como funciona o agregador Inteligov/EXAME?

O Monitor Eleitoral da Inteligov não apresenta uma média aritmética simples das pesquisas.

O modelo utiliza uma Média Móvel Ponderada, cálculo que atribui pesos diferentes aos levantamentos conforme critérios como metodologia adotada e data de realização.

A consolidação considera as pesquisas registradas no sistema PesqEle, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nesta rodada, foram incorporadas 82 novas pesquisas, somadas às 470 já existentes na base, com peso maior para institutos que aplicam entrevistas presenciais domiciliares.

Levantamentos por IVR (sistema automatizado por telefone) ou pela internet têm redução de 30% a 45% na influência estatística.

A atualidade também pesa: a cada quinzena, o peso de um resultado cai 25%, para que rodadas mais recentes tenham maior impacto no retrato atual da disputa, sem descartar o histórico acumulado.